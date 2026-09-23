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Turneu i studentëve me biçikleta vazhdon drejt Shabcës: aktivistët e SNS-së tentojnë “pritjen”, por studentët ndryshojnë rutën

Rreth 100 studentë të turneut "Čuvari Ustava" u nisën sot nga Novi Sadi drejt Shabcës, duke shmangur pritjen e aktivistëve të SNS-së në Petrovaradin. Fushata e Listës Studentore "Studentët fitojnë" për zgjedhjet e 25 tetorit 2026 vazhdon me marshrutën e planifikuar.

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Turi i studentëve me biçikleta “Čuvari Ustava” (Rojtarët e Kushtetutës), dega veriore, vazhdoi sot me nisjen nga Novi Sadi drejt Shabcës (Šabac). Rreth 100 studentë u nisën sot rreth orës 11:00 nga Kampusi Universitar i Novi Sadit, pas pritjes madhështore që iu bë mbrëmjen e djeshme, ndërsa stacioni i parë ishte Sremski Karlovci, ku arritën rreth mesditës dhe ku ishte përgatitur një pritje festive për ta.

Më herët gjatë ditës, Partia Progresive Serbe (SNS) kishte mobilizuar aktivistët e vet në Petrovaradin (rruga Preradovićeva) me synimin për t’i “pritur” biçiklistët studentë. Megjithatë, pasi grumbullimi u zbulua në rrjetet sociale, studentët ndryshuan rutën dhe i shmangën plotësisht aktivistët, duke e kthyer tentativën për provokim në një dështim.

Një skenar i ngjashëm ishte shënuar edhe mbrëmë në Novi Sad: aktivistët e SNS-së prisnin studentët te rrethi turbo, por ata mbërritën në kampus nga ana e skelës (keja), duke i shmangur sërish. Në përcjelljen e nisjes së sotme ishte edhe kryetari i Listës Studentore “Studentët fitojnë”, dr. Ilija Srdanović.

Turi vazhdon sipas planit: të enjten marshruta është Shabac → Loznica, të premten Loznica → Lazarevac, ndërsa të shtunën, më 26 shtator, nga Lazarevaci pedalohen 85 kilometra deri në Kragujevac, ku grupi verior bashkohet me kolonën tjetër që ka përshkuar Serbinë jugore dhe perëndimore.

Ky turne është pjesë e fushatës së Listës Studentore “Studentët fitojnë” për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit 2026, përmes së cilës studentët kërkojnë të mobilizojnë qytetarët në mbarë Serbinë.

Burimi: Danas

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