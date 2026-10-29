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Bota

Turqia kërkon zgjidhje diplomatike, çfarë ishte në fokus të një telefonate midis Trump dhe Erdogan

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Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin amerikan, Donald Trump, ku diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe luftën mes Rusisë dhe Ukrainës.

Sipas një deklarate të Presidencës turke, Erdogan theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit mes Ankarasë dhe Uashingtonit, në prag të 100-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve dypalëshe në vitin 2027. Ai nënvizoi se Turqia do të vijojë përpjekjet për të zgjeruar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në të gjitha fushat.

Gjatë bisedës, një vëmendje e veçantë iu kushtua situatës në Lindjen e Mesme. Erdogan e informoi Trumpin për qëndrimin e Ankarasë ndaj zhvillimeve në rajon, duke përfshirë Ngushticën e Hormuzit dhe Jemenin. Sipas Presidencës turke, ai bëri të ditur se Turqia po monitoron nga afër situatën dhe po kërkon zgjidhje diplomatike në kuadër të Aleancës së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës.

Sa i përket luftës Rusi-Ukrainë, presidenti turk shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të mbështetur rifillimin e përpjekjeve diplomatike mes dy palëve, me synimin për t’i dhënë fund luftimeve.

Nga ana e tij, Trumpi uroi Erdoganin dhe popullin turk për Ditën e Republikës së Turqisë, që shënohet më 29 tetor, si dhe për organizimin me sukses të Samitit të Organizatës së Shteteve Turkishtfolëse.

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