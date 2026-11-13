Tym i dukshëm nga termocentrali “Kosova A”, KEK-u shpjegon arsyen
Korporata Energjetike e Kosovës njoftoi se tymi më i dukshëm nga oxhaku lidhet me startimin e njësisë A4, një fazë që zgjat rreth 3-4 orë.
Tymi më i dukshëm nga oxhaku i termocentralit “Kosova A” ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve, por, siç njofton KosovaPress, arsyeja lidhet me startimin e njësisë A4. Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) njoftoi se në orët e para të mëngjesit të së premtes filloi startimin e njësisë A4 të termocentralit “Kosova A”.
Sipas njoftimit të KEK-ut, të cituar nga KosovaPress, gjatë këtij procesi pritet tym më i dukshëm nga oxhaku, një fazë që zgjat rreth 3-4 orë. Bëhet fjalë për një dukuri të përkohshme, e cila shoqëron procesin e startimit të njësisë.
KEK-u shpjegoi se startimi është një fazë e domosdoshme teknologjike për rikthimin në operim të njësive që djegin linjit. Gjatë ngrohjes graduale të bojlerit dhe stabilizimit të djegies, tymi mund të jetë përkohësisht më i dukshëm.
Për këtë arsye, KEK-u u kërkoi mirëkuptim banorëve të Obiliqit dhe zonave përreth, derisa të përfundojnë procedurat teknike të startimit.
Pas procedurave teknike, njësia A4 pritet të lidhet së shpejti me rrjetin elektroenergjetik dhe gradualisht të kalojë në operim të qëndrueshëm. KEK-u nuk e ka specifikuar arsyen e ndërprerjes së mëparshme të njësisë.
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