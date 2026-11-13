U arrestua dje për tjetërsimin e tokave në Fier, Arben Voja shtrohet me urgjencë në spitalin që drejtonte, shkak problemet
Drejtori i Spitalit Rajonal të Fierit, Arben Voja, është dërguar me urgjencë në spitalin që drejtonte, rreth mesnatës, pas u arrestua për tjetërsimin e 44 mijë m² tokë.
Burime policore bëjnë me dije se Voja ka shfaqur probleme të papritura kardiake dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Voja u arrestua një ditë më parë në kuadër të hetimit të Prokurorisë së Fierit për tjetërsimin e dyshuar të 44 mijë metrave katrorë tokë shtetërore në Povelçë.
Ai ka drejtuar më herët Kadastrën e Fierit dhe dyshohet për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre në bashkëpunim.
Krahas Vojës, masa e sigurisë “arrest në burg” u ekzekutua edhe për ish-kreun e Njësisë Administrative Dërmenas, Dilaver Shyti, punonjësen e Kadastrës Fjorelo Bida dhe noteren Anila Haxhiu. Për personin e pestë, punonjësen e Kadastrës Arbina Jaupaj, gjykata caktoi masat “detyrim paraqitjeje” dhe “ndalim i daljes jashtë shtetit”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.