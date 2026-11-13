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13 Nën 2026
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Tym i dukshëm nga termocentrali “Kosova A”, KEK-u shpjegon arsyen U arrestua dje për tjetërsimin e tokave në Fier, Arben Voja shtrohet me urgjencë në spitalin që drejtonte, shkak problemet Akuzat që ndezën luftën Shqipëri-Greqi, Odise Dhima përfundoi në pranga për doping, ja cila ishte “viktima” e tij e f Hita takim në Romë me drejtuesit e Policisë Kriminale dhe Antimafias italiane, në fokus goditja e grupeve kriminale Löw evidenton problemin e Gjermanisë: Disa klube të Bundesligës kënaqen me lojtarë mesatarë!
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Kronika

U arrestua dje për tjetërsimin e tokave në Fier, Arben Voja shtrohet me urgjencë në spitalin që drejtonte, shkak problemet

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me urgjencë në spitalin që

Drejtori i Spitalit Rajonal të Fierit, Arben Voja, është dërguar me urgjencë në spitalin që drejtonte, rreth mesnatës, pas u arrestua për tjetërsimin e 44 mijë m² tokë.

Burime policore bëjnë me dije se Voja ka shfaqur probleme të papritura kardiake dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Voja u arrestua një ditë më parë në kuadër të hetimit të Prokurorisë së Fierit për tjetërsimin e dyshuar të 44 mijë metrave katrorë tokë shtetërore në Povelçë.

Ai ka drejtuar më herët Kadastrën e Fierit dhe dyshohet për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre në bashkëpunim.

Krahas Vojës, masa e sigurisë “arrest në burg” u ekzekutua edhe për ish-kreun e Njësisë Administrative Dërmenas, Dilaver Shyti, punonjësen e Kadastrës Fjorelo Bida dhe noteren Anila Haxhiu. Për personin e pestë, punonjësen e Kadastrës Arbina Jaupaj, gjykata caktoi masat “detyrim paraqitjeje” dhe “ndalim i daljes jashtë shtetit”.

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