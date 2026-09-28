UKRAINË – Zelensky: Rusia ka nisur mobilizim të ri ushtarak
KIEV, 28 shtator /ATSH-DPA/- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha sot se Rusia ka nisur një proces të ri mobilizimi, dhe po përpiqet të rekrutojë më shumë njerëz për ushtrinë.
“Rusët po planifikojnë gjithashtu të përfshijnë më shumë shtetas të huaj”, tha Zelensky në një videomesazh të publikuar sot në mbrëmje.
Ai tha se këtë informacion e kanë siguruar shërbimet ukrainase të sigurisë.
Prej disa muajsh ka pasur spekulime, diskutime dhe pretendime ende të pakonfirmuara, se Rusia mund të nisë një mobilizim të ri, për të zëvendësuar humbjet e mëdha të ushtarëve në frontin e luftës në Ukrainë.
Presidenti rus, Vladimir Putin deri tani i ka mohuar kategorikisht këto shqetësime.
Zelensky tha gjithashtu se Ukraina ka marrë informacione të reja për ushtarët e Koresë së Veriut që ndodhen në Rusi.
“Aktualisht ka më shumë se 8 mijë ushtarë koreano-veriorë në territorin rus”, tha Zelensky.
Sipas tij, po përgatiten edhe 10 mijë ushtarë të tjerë, të cilët po përzgjidhen për t’u trajnuar dhe më pas do të dërgohen në Rusi.
Zelensky tha se Rusia po e shpërblen Korenë e Veriut me teknologji për ndihmën ushtarake.
Sipas tij, në këmbim të kësaj ndihme, në Korenë e Veriut ka nisur prodhimi i dronëve sulmues të tipit “Shahed”, me mbështetje teknike nga Rusia.
Zelensky tha se kjo tregon se bashkëpunimi ushtarak mes vendeve, mund të përhapë kërcënime edhe në pjesë të tjera të botës. /
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