Usame Zukorlić dorëzon listën zgjedhore te RIK-u: 250 kandidatë dhe mbi 7.000 firma për zgjedhjet e 25 tetorit
Lista e Partisë për Drejtësi dhe Pajtim garon si listë e pakicës kombëtare boshnjake; më shumë se gjysma e kandidatëve janë gra, thotë Zukorlić
Përfaqësuesit e listës zgjedhore “Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje” të Partisë për Drejtësi dhe Pajtim (SPP) dorëzuan mbrëmë te Komisioni Republikan Zgjedhor (RIK) listën me 250 kandidatë për deputetë, të shoqëruar nga rreth 7.000 firma mbështetëse. Lista do të garojë si listë e pakicës kombëtare boshnjake në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit në Serbi.
Listën e dorëzoi vetë kryetari i SPP-së, Usame Zukorlić, së bashku me bashkëpunëtorët e tij. Ai theksoi se më shumë se gjysma e kandidatëve në listë janë gra. “Për herë të parë dorëzojmë një listë ku më shumë se gjysma janë gra”, u shpreh Zukorlić, duke falënderuar aktivistët dhe të rinjtë për angazhimin e tyre gjatë mbledhjes së firmave.
Zukorlić deklaroi se pret që SPP të dalë si partia më e fortë boshnjake dhe të sjellë rezultate për të gjitha pjesët e Serbisë ku jetojnë komunitetet kombëtare. Për shpalljen e një liste si listë e pakicës kombëtare kërkohen së paku 5.000 firma të vlefshme mbështetjeje.
Burimi: Danas
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.