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Zyrtarë botërorë reagojnë pas vendimit të Hagës: Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca dhe BE-ja përshëndetin drejtësinë dhe bëjnë thirrje për qetësi

Reagimet pas dënimeve të Thaçit, Krasniqit, Veselit dhe Selimit nga Dhomat e Specializuara: vendimi ka të bëjë me individë, jo me shtetësinë apo sovranitetin e Kosovës

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Tifoz me pankarta për katër ish-liderët e UÇK-së, pas vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë, që dënoi Hashim Thaçin me 25 vjet burg, Jakup Krasniqin dhe Kadri Veselin me 18 vjet, si dhe Rexhep Selimin me 13 vjet.
Pankarta në mbështetje të katër ish-liderëve të UÇK-së, pas vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë.

Pas shpalljes së vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë, që dënoi Hashim Thaçin me 25 vjet burg, Jakup Krasniqin dhe Kadri Veselin me nga 18 vjet, si dhe Rexhep Selimin me 13 vjet, zyrtarë botërorë reaguan me deklarata në mbështetje të drejtësisë dhe thirrje për qetësi.

Nënsekretari britanik për Evropën, Stjuart Vud, tha se Mbretëria e Bashkuar “e mbështet fuqishëm shtetin e Kosovës” dhe se është krenare që ndërhyri si aleate e NATO-s në vitin 1999. Ai theksoi se vendimi ka të bëjë me individë, jo me çështjen e shtetësisë apo sovranitetit të Kosovës, dhe u bëri thirrje liderëve politikë të nxisin qetësi.

Ambasadori gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph, deklaroi se qëllimi i UÇK-së për krijimin e një shteti të pavarur nuk ishte objekt i gjykimit, duke shtuar se vendimi nuk e çliron palën jugosllave nga përgjegjësia për konfliktin e fundviteve ’90. Franca, përmes Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, rikonfirmoi “mbështetjen e palëkundur për pavarësinë e Kosovës dhe institucionet e saj”, duke kujtuar të drejtën e palëve për apel.

Edhe Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha se “e respekton vendimin” dhe u bëri thirrje palëve ta pranojnë atë, duke shmangur retorikën që nxit tensione. Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos, theksoi se Dhomat e Specializuara janë “organ gjyqësor i paanshëm dhe i pavarur” dhe se vendimet e tyre duhet të respektohen, duke bërë thirrje për pajtimin e rajonit.

Burimi: Danas

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