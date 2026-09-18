Vichyssoise — supa klasike franceze e ftohtë me patate dhe presh
Një supë e butë dhe elegante me patate e presh, e servirur e ftohtë — perfekt për ditët e nxehta.
Përbërësit (4 porcion)
- 3 patate të mëdha (rreth 600 g), të prera në kubikë
- 3 presh të mëdhenj (vetëm pjesa e bardhë dhe e gjelbër e çelët), të larë dhe të prerë në rrathë
- 50 g gjalpë
- 750 ml lëng perimesh ose lëng pule
- 150 ml krem për gatim
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Pak qepë të njoma ose chives të prera hollë, për servirje
Përgatitja
- Shkri gjalpin në një tenxhere të madhe mbi zjarr të mesëm dhe kaurdis preshin për rreth 5 minuta, derisa të zbutet, pa e marrë ngjyrë.
- Shto patatet e prera në kubikë dhe lëngun e perimeve. Lëre të ziejë, pastaj ul zjarrin dhe gatuaj për rreth 20 minuta, derisa patatet të jenë krejtësisht të buta.
- Hiqe nga zjarri dhe lëre të ftohet pak. Miks-o supën me blender derisa të bëhet krem i butë.
- Shto kremin për gatim, kripën dhe piperin; përziej mirë dhe shijo — rregulloje shijen sipas dëshirës.
- Lëre supën të ftohet në temperaturë dhome, pastaj vendos-e në frigorifer për të paktën 4 orë (ideale gjatë gjithë natës).
- Servir-e të ftohtë, me pak qepë të njoma të prera hollë sipër.
Koha: Përgatitja 15 minuta | Gatimi 25 minuta | Ftohja të paktën 4 orë. Porcione: 4.
Tema: patate presh supë vichyssoise
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