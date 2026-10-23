🌤️
Tiranë 19°C · Kryesisht kthjellët 23 Tetor 2026
S&P 500 7,643 ▼0.26%
DOW 52,248 ▼1.17%
NASDAQ 26,052 ▲0.17%
NAFTA 102.52 ▲3.07%
ARI 3,999 ▼1.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,772 ▼ -0.04% ETH $2,409 ▼ -0.1% XRP $1.3168 ▼ -0.56% SOL $104.7000 ▲ +0.14%
S&P 500 7,643 ▼0.26 % DOW 52,248 ▼1.17 % NASDAQ 26,052 ▲0.17 % NAFTA 102.52 ▲3.07 % ARI 3,999 ▼1.52 % S&P 500 7,643 ▼0.26 % DOW 52,248 ▼1.17 % NASDAQ 26,052 ▲0.17 % NAFTA 102.52 ▲3.07 % ARI 3,999 ▼1.52 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
23 Tet 2026
Breaking
Dita e nesërme me dy protesta dhe taktikë populiste, PD para Kryeministrisë në mesditë, studentët në orën 14:00 te minis U rrit larg Kosovës, por e ëndërroi gjithmonë fanellën dardane: Fjalët e Erblinit që të drithërojnë «Wildwood» i LAIKA-s drejt 1 milion dollarëve nga shfaqjet paraprake: synon hapje dyshifrore në Amerikën e Veriut Lifestyle Conference 2026: Nga ndërgjegjësimi te veprimi për një shëndet më të mirë Hakerët depërtuan për muaj në sistemin e Navigate360, u kopjuan të dhëna të ndjeshme personale
Menu
Kronika

Vodhi me dhunë një portofol, arrestohet 25-vjeçari në Tiranë! Procedohen edhe dy persona

· 2 min lexim

Një 25-vjeçar është vënë në pranga nga policia në Tiranë. Arrestimi i tij ka ardhur pasi ka vjedhur me dhunë një portofol në një banesë në rrugën “Hoxha Tasim”. Gjatë vjedhjes, mësohet se të miturit i ka shkaktuar dëmtime.

25-vjeçari është vënë në pranga për veprën penale “Vjedhja me dhunë”. Gjithashtu u proceduan penalisht edhe dy persona të tjerë pasi policia ka shkuar për kontroll në banesën e të riut dhe babai e motra e tij kanë kundërshtuar policinë.

“Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë/ Në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale, në të cilën pretendohet se shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë gjatë natës në banesën e një familjeje, sqarojmë se:

Më datë 20.10.2026, një shtetas i mitur, 17 vjeç, ka kallëzuar se, në rrugën “Hoxha Tasim”, një shtetas i panjohur, nën kërcënimin e një mjeti prerës(thikë), i kishte vjedhur me dhunë portofolin, duke i shkaktuar dëmtime trupore.

Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1 kanë bërë të mundur identifikimin dhe ndalimin, mbrëmjen e datës 22.10.2026, të shtetasit F. M., 25 vjeç, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.

Në vijim të veprimeve procedurale, shërbimet e Policisë kanë kryer kontrollin e banesës së këtij shtetasi.

Në kohën kur shërbimet e Policisë do të kryenin kontrollin e banesës, babai dhe motra e 25-vjeçarit kanë kundërshtuar punonjësit e Policisë, me qëllim pengimin e tyre në ushtrimin e kontrollit të banesës.

Në vijim të veprimeve, u proceduan penalisht në gjendje të lirë shtetasit F. M. dhe M. M., për veprat penale “Pengimi i zbulimit të së vërtetës” dhe “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”. njofton policia.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu