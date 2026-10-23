Vranët dhe në disa zona me shi
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se të premten në Kosovë do të ketë vranësira të ndryshueshme.
IHK njofton se gjatë ditës pritet shtim i vranësirave, të cilat në disa zona mund të shoqërohen me reshje shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4°C deri në 9°C, ndërsa temperaturat maksimale nga 14°C deri në 17°C.
Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit, me shpejtësi 1–5 m/s. /Telegrafi/
Tema: kryesore
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