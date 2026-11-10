Wall Street mbyllet me rritje mbi 2 për qind, rikuperon pjesën më të madhe të humbjeve të javës së kaluar ndërsa nafta bie
Wall Street u mbyll të hënën me rritje të fortë, duke rikuperuar pjesën më të madhe të humbjeve të javës së kaluar, ndërsa çmimet e naftës ranë ndjeshëm. Sipas raportit të mbylljes së Associated Press, S&P 500 u mbyll në 7.549,94 pikë, me rritje 173,08 pikë (+2,35%), Dow Jones Industrial Average në 52.389,75 pikë, me rritje 1.104,02 pikë (+2,15%), ndërsa Nasdaq Composite u mbyll në 25.253,14 pikë, me rritje 673,71 pikë (+2,74%).
Nafta Brent ra 5,8% në 92,57 dollarë për fuçi, pasi presidenti Donald Trump tha se sulmet e reja ndaj Iranit janë “shumë të pamundura” nëse bisedimet përparojnë. Rënia e naftës zbuti frikën për inflacionin dhe i dha shtysë të mëtejshme blerjeve në bursë.
Siç njofton Reuters, të 11 sektorët e S&P 500 u mbyllën në rritje, me industrialet dhe konsumin diskrecionar në krye, me mbi 3%. Në bursën e Nju Jorkut, aksionet në rritje i tejkaluan ato në rënie me raport 4,46 me 1.
Indeksi i gjysmëpërçuesve të Filadelfias u rrit mbi 6%, pas rënies mbi 12% javën e kaluar. AMD u rrit rreth 13% dhe Broadcom afro 9%, ndërsa Nvidia ishte e vetmja në rënie në indeks: aksionet e saj u mbyllën në 178,67 dollarë, me rënie 4,27%, pasi bordi hapi një hetim të pavarur lidhur me CEO-n Jensen Huang, dhe gjatë seancës ranë rreth 6% në nivelin më të ulët brenda ditës që nga 31 marsi.
Constellation Energy u rrit mbi 10% pas fitimit tremujor mbi pritjet, ndërsa KKR u rrit 1,9% me fitim tremujor rekord, sipas Reuters.
Ken Polcari i SlateStone Wealth tha se rënia e naftës rreth 4% “po i shton karburant zjarrit” të rritjes dhe se historia e AI-së nuk zhduket. Morgan Stanley dhe UBS e quajtën shitjen e javës së kaluar reagim të tepruar. Javën e kaluar tregu ra pas fitores gjithëpërfshirëse të demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit, nga frika e rregullave të reja për tregun e AI-së. Ngjarja tjetër vendimtare pritet të martën, kur publikohet raporti i indeksit të çmimeve të konsumit (CPI) për tetorin, ndërsa indeksi i çmimeve të prodhuesit publikohet të premten.
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