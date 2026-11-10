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Teater

«Paddington The Musical» zbulon kastin kryesor për Broadway-n: Tony Hale debuton, Jessie Mueller është zonja Brown

Muzikali fitues i shtatë çmimeve Olivier nis shfaqjet më 30 mars 2027 në Al Hirschfeld Theatre, me James Hameed dhe Arti Shah sërish si Ariu Paddington — hapja zyrtare është më 18 prill

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Ariu më i sjellshëm i Londrës ka tashmë shoqërinë e tij të Broadway-t. Kasti kryesor i transferimit amerikan të «Paddington The Musical» është zbuluar, siç njofton Playbill: muzikali, fitues i çmimeve Olivier në West End, nis shfaqjet më 30 mars 2027 në Al Hirschfeld Theatre, ndërsa mbrëmja zyrtare e hapjes është caktuar më 18 prill.

Paddington-i vetë vjen i pandryshuar nga Londra. James Hameed do të jetë sërish Young Man/Paddington, duke i dhënë zërin personazhit dhe duke drejtuar nga distanca kukullën e fytyrës së tij, ndërsa Arti Shah do të interpretojë sërish Ariun në skenë — të dy fituan çmime Olivier për punën e tyre në produksionin londinez. Përkrah tyre ngjiten për herë të parë në këtë produksion Tony Hale, i njohur nga «Veep», në debutimin e tij në Broadway si zoti Curry, dhe fituesja e çmimit Tony Jessie Mueller si zonja Brown, me Drew Gehling në rolin e zotit Brown.

Kastin e plotësojnë Kelvin Dukes si Tony, Allison Guinn si Lady Sloane, J. Quinton Johnson si Grant, Leslie Rodriguez Kritzer si Millicent Clyde, Zonya Love si Tanya, Serena Parrish si Judy Brown, fituesja e Tony-t Karen Ziemba si zonja Bird dhe Chip Zien si zoti Gruber. Sipas Playbill, pjesa tjetër e kastit do të shpallet më vonë. Producentet Sonia Friedman dhe Eliza Lumley e kanë quajtur grupin një «kast ëndrrash» dhe janë shprehur krenare që do t’ia prezantojnë Shah-n dhe Hameed-in publikut të Broadway-t.

Muzikali, i ndërtuar mbi librat për fëmijë të Michael Bond-it dhe përshtatjet e tyre filmike, ka muzikë dhe vargje nga Tom Fletcher dhe libret nga Jessica Swale, ndërsa regjisor do të jetë sërish Luke Sheppard, me koreografi të Ellen Kane. Në Londër, ku u ngjit në skenë vitin e kaluar, produksioni është kthyer në një sukses të madh të West End-it: Paddington-i sillet në jetë me një kokë kukulle robotike, të mbajtur nga një interpretues në skenë dhe të zëruar nga një interpretues tjetër jashtë saj, dhe muzikali fitoi këtë vit shtatë çmime Olivier, përfshirë atë për muziklin më të mirë.

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