Përparim Rama: Projekti i Ulpianës nuk ecën pa mbështetjen e banorëve, fontana nuk preket
Kryetari i Prishtinës sqaroi propozimin për lagjen Ulpiana: fontana dhe hapësira përreth saj nuk preken, parkimi parashihet nëntokësor dhe objekti i akomodimit ndërtohet vetëm nëse nevojitet për Lojërat Mesdhetare “Prishtina 2030”.
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka dhënë sqarime për propozimin e rregullimit të hapësirës në lagjen Ulpiana, pas reagimeve që projekti “Ulpiana 2030 Legacy” nxiti ditët e fundit. Siç njofton KosovaPress, Rama ka theksuar se fontana e lagjes dhe hapësira përreth saj nuk do të preken.
Sipas Ramës, propozimi parashikon ndërtimin e një parkingu nëntokësor nën zonën e fontanës, ndërsa hapësirat ku sot parkohen automjetet do t’u ktheheshin banorëve si zona të gjelbra dhe fusha sportive. Të njëjtin sqarim e jep edhe raportimi i Telegrafit.
Objekti i ri i akomodimit propozohet vetëm nëse do të nevojitet për akomodimin e sportistëve dhe stafit shoqërues gjatë Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030”, sepse, sipas Ramës, konviktet nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm. Objekti nuk do të kishte destinim komercial, do të ishte në harmoni me arkitekturën e lagjes dhe, pas Lojërave, do të mbetej në shërbim të banorëve.
Rama ka theksuar se bëhet fjalë vetëm për një propozim: projekti nuk do të procedohet nëse banorët e Ulpianës nuk e mbështesin. Fillimisht plani do të diskutohet me banorët dhe, vetëm nëse merr mbështetjen e tyre, do të dërgohet për votim në Kuvendin Komunal të Prishtinës.
Lokacioni për projektin u miratua në Kuvendin Komunal të Prishtinës më 6 nëntor, me 29 vota për dhe nëntë kundër, çka nxiti kundërshtime nga banorë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët, sipas raportimit të Telegrafit, shprehën shqetësim për hapësirat e gjelbra dhe karakterin urban të lagjes.
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