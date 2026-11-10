Rashid Johnson kthehet në vendlindje: retrospektiva «A Poem for Deep Thinkers» hapet në MCA Chicago me më shumë se 70 vepra
Muzeu i Artit Bashkëkohor i Çikagos (MCA Chicago) ka hapur më 7 nëntor ekspozitën «Rashid Johnson: A Poem for Deep Thinkers», një përmbledhje e madhe e gati 30 viteve krijimtari të artistit të lindur në Çikago. Siç njofton Artprice, ekspozita sjell më shumë se 70 vepra, nga fotografitë e hershme te asamblazhet e fundit, dhe qëndron e hapur në Griffin Galleries of Contemporary Art, në 220 East Chicago Avenue, deri më 25 prill 2027.
Ekspozita është bashkëorganizuar nga Muzeu Solomon R. Guggenheim i Nju Jorkut, ku zuri rotundën nga 18 prilli 2025 deri më 18 janar 2026, dhe nga Muzeu i Artit Modern i Fort Worth-it, ku u prezantua nga 8 marsi deri më 27 shtator 2026. E kuruar nga Naomi Beckwith e Guggenheim-it dhe Andrea Karnes e Fort Worth-it, me Faith Hunter, ndërsa prezantimi në Çikago bëhet nga Jack Schneider, me Korina Hernandez, ajo mban titullin e një poezie të Amiri Baraka-s të vitit 1977 dhe përbën ndalesën e fundit të turneut — një rikthim në vendlindje për artistin.
Për Johnson-in, i lindur në Çikago më 1977 dhe që jeton në Nju Jork, kjo është ekspozita e tretë solo në MCA: e para ishte seria 12 x 12 në vitin 2002, ekspozita e tij e parë institucionale, dhe e dyta përmbledhja «A Message to Our Folks» në vitin 2012. Johnson studioi fotografi në Columbia College Chicago dhe më pas në School of the Art Institute of Chicago, ndërsa në moshën 24-vjeçare ishte artisti më i ri në ekspozitën historike «Freestyle» të Thelma Golden në Studio Museum në Harlem, në vitin 2001.
Në galeri ekspozohen seritë e tij më të njohura: fotografitë e The New Negro Escapist Social and Athletic Club, relievet Cosmic Slop prej sapuni të zi dhe dylli, si dhe Anxious Men e Broken Men, me fytyrat e tyre në formë rrjete që shprehin ankthin kolektiv dhe shpërbërjen e identiteteve. Materialet e tij — sapuni i zi, gjalpi shea, pllakat, druri i djegur, bimët dhe pianoja — mbartin histori, ndërsa nga koleksioni i vetë MCA-së shfaqen veprat The Reader (2008), Self-Portrait with My Hair Parted Like Frederick Douglass (2003) dhe The Unwearable Dashiki (2001). Johnson është edhe regjisor: më 2019 ai solli në ekran romanin «Native Son» të Richard Wright-it, me premierë në festivalin Sundance dhe transmetim në HBO.
Muzeu është i hapur të martën nga ora 10:00 deri në 21:00 dhe nga e mërkura në të diel nga ora 10:00 deri në 17:00, ndërsa të hënën qëndron i mbyllur. Bileta kushton 22 dollarë për vizitorët jo-rezidentë dhe 19 dollarë për rezidentët e Çikagos, ndërsa për vizitorët nën 18 vjeç hyrja është falas.
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