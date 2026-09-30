“Zbatimi i ligjeve ka më shumë rëndësi”, Malaj: Duhet të ndërtojmë kapacitetet e administratës
Deputeti socialist Erion Malaj ka folur për sfidat që lidhen me funksionimin e institucioneve dhe administratës publike, duke theksuar se një pjesë e problemeve vijnë nga moszbatimi i ligjeve.
Sipas tij, administrata publike ka arritur nivele më të larta nga sa pritej, ndërsa kritikoi prirjen për të fajësuar institucionet sa herë që ndodh një problem.
Malaj theksoi gjithashtu nevojën për forcimin e kapaciteteve institucionale, veçanërisht në administratë dhe në financa.
“ Shumë ndër gjërat që nuk shkojnë, nuk shkojnë sepse nuk zbatohen. Zbatimi i ligjeve, përgatitja e institucioneve, administratës. Administrata publike, për habinë tonë, ka dalë në nivele jashtë pritshmërisë për formimin që ka.
Kjo ndodh dhe për faktin që, kur ndodh diçka, hedhim baltën mbi institucionin. Kapacitetet e institucioneve të administratës, të financës, duhen ndërtuar. Zbatimi i ligjeve ka rëndësi më tepër se hartimi i ligjeve. Fatkeqësisht, nuk ka mjaftueshëm informacion, por ndërgjegjësimi social-shoqëror duhet të jetë masiv.”
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