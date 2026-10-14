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Konflikti SHBA - Iran

Goditet ndërtesa administrative e Aramco-s në Dhahran, zjarr i vogël dhe asnjë i lënduar

Ministria saudite e Energjisë konfirmoi se ndërtesa administrative e Aramco-s në Dhahran u sulmua të martën në mbrëmje. Sulmi shkaktoi një zjarr të vogël, por asnjë të lënduar.

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Pamje satelitore e një objekti nafte të Aramco-s në Arabinë Saudite

Një ndërtesë administrative e kompanisë shtetërore saudite të naftës Aramco në Dhahran, në lindje të Arabisë Saudite, u godit të martën në mbrëmje, në zhvillimin më të fundit të përshkallëzimit mes koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Huthi-ve të lidhur me Iranin. Ministria saudite e Energjisë konfirmoi sulmin, duke bërë të ditur se ai shkaktoi një zjarr të vogël, por asnjë të lënduar, siç njofton Al Jazeera në raportimin e saj të drejtpërdrejtë.

Dëshmitarë dhe burime pranë ngjarjes i thanë agjencisë Reuters se pranë selisë së Aramco-s në Dhahran u dëgjuan shpërthime të forta dhe u pa tym, ndërsa kompleksi ishte evakuuar paraprakisht. Një burim me njohuri të drejtpërdrejtë të incidentit tha se selia ishte goditur, megjithëse ende nuk është e qartë nëse ndërtesa mori goditje të drejtpërdrejtë apo u dëmtua nga copat e predhave të interceptuara. Punonjësve të Aramco-s u është kërkuar të punojnë nga shtëpia të mërkurën.

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi gjatë natës se kishte rrëzuar raketa dhe dronë të lëshuar nga Jemeni drejt Riadit dhe Dhahranit, ndërsa copa raketash të interceptuara ranë edhe në një zonë banimi. Kompania Aramco nuk kishte komentuar zyrtarisht në momentin e raportimit.

Sulmi vjen vetëm pak orë pasi zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve i kishte shpallur objektet e Aramco-s objektiva legjitime dhe kishte paralajmëruar punonjësit dhe civilët të largoheshin prej tyre, përfshirë selinë në Dhahran dhe një rafineri në Riad. Huthi-t kanë intensifikuar ditët e fundit sulmet ndaj aeroporteve dhe infrastrukturës energjetike saudite, ndërsa koalicioni është përgjigjur me goditje ndaj objektivave në Sanaa dhe qytete të tjera të Jemenit.

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