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Ukraina

Zelensky: në dy javë Rusia lëshoi mbi 100 raketa balistike ndaj Kievit dhe rajonit të tij

Në dy javë Rusia ka përdorur mbi 100 raketa balistike kundër Kievit dhe rajonit të tij, thotë presidenti ukrainas, ndërsa Ukrainës i mungojnë raketat për sistemet Patriot dhe furnizimet me ndihmë po vonohen.

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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky (Foto: Ukrinform)

Në fjalimin e tij me video, presidenti Volodymyr Zelensky bëri të ditur se vetëm gjatë tetorit, që nga 14 tetori, ka pasur disa sulme balistike ruse dhe se në këto dy javë Rusia përdori mbi 100 raketa balistike kundër Kievit dhe rajonit të Kievit, siç njofton Ukrinform. Sipas tij, Ukraina po bën gjithçka të mundur për të ruajtur energjetikën, infrastrukturën dhe logjistikën e saj, por detyra është shumë e vështirë.

Zelensky theksoi se Ukrainës aktualisht i mungojnë raketat për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot dhe se furnizimet me ndihmë po vonohen. Ai falënderoi partnerët që japin mbështetje në kohë, por vuri në dukje se për shkak të vonesave, veçanërisht në furnizimin me raketa Patriot, Ukrainës i vështirësohet mbrojtja nga balistika ruse. Një ditë më parë, Zelensky kishte thënë se Ukraina pret prej gati një muaji nënshkrimin e sekretarit amerikan të luftës Pete Hegseth për raketat Patriot dhe NASAMS.

“Po të mbetej po aq e fortë edhe mbështetja e partnerëve për Ukrainën, veçanërisht për Patriot-ët tanë dhe mjetet e tjera të mbrojtjes ajrore, Ukraina do të ishte në një pozicion krejt tjetër, diplomatikisht shumë më të mirë”, tha Zelensky.

Rusia, ndërkaq, vazhdon të sulmojë logjistikën dhe infrastrukturën urbane ukrainase: në goditjen e fundit në Kiev u dëmtuan ndërtesa të kampusit universitar, shtëpi, një stacion dhe linja metroje, ndërsa trupat ruse goditën edhe Urën Jugore, një nga arteriet e rëndësishme logjistike të kryeqytetit. Sulmet ruse vazhdojnë jo vetëm kundër Kievit, por edhe kundër Dnipros, Zaporizhzhias, Odesës, Kharkivit, Sumit dhe Khersonit.

“Është e rëndësishme që gjithë bota ta shohë këtë, që partnerët tanë ta shohin. Në Shtetet e Bashkuara, prej të cilave varet pothuajse gjithçka për Patriot-ët, duhet të ketë përgjigje dhe lejet përkatëse të Pentagonit për furnizimet me Patriot”, theksoi presidenti ukrainas, duke shtuar se Ukraina po punon për të marrë paketa të reja mbështetjeje nga partnerët për të mbrojtur sistemin energjetik, infrastrukturën dhe logjistikën.

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