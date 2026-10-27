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Ukraina

Trump shqyrton heqjen e sanksioneve ndaj fondit rus të investimeve, “kasafortës së zezë” të Putinit

Zyrtarët rusë kërkojnë heqjen e kufizimeve në kuadër të negociatave për pjesëmarrjen e fondit në furnizimin e Shteteve të Bashkuara me dizel rus, ndërsa në Uashington masa shihet si pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë dhe ndalimin e luftës.

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Presidenti amerikan Donald Trump (Foto: Ukrinform)

Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton mundësinë e heqjes së sanksioneve ndaj Fondit Rus të Investimeve të Drejtpërdrejta (RDIF), siç njofton Ukrinform, duke iu referuar The New York Times. Bëhet fjalë për fondin që autoritetet amerikane e kanë quajtur më parë “kasafortën e zezë” të presidentit rus Vladimir Putin.

Zyrtarët rusë kërkojnë heqjen e kufizimeve në kuadër të negociatave për pjesëmarrjen e fondit në furnizimin e Shteteve të Bashkuara me dizel rus. Sipas zyrtarëve në Uashington, një hap i tillë është pjesë e përpjekjeve për “përmirësimin e marrëdhënieve mes SHBA-së dhe Rusisë dhe për të ndihmuar në ndalimin e luftës”.

Në qendër të këtyre kontakteve qëndron drejtuesi i fondit, Kirill Dmitriev, i cili luan një rol kryesor në marrëveshjet për furnizimin e SHBA-së me karburant dhe kërkon lehtësimin e sanksioneve amerikane ndaj vetë fondit. Dmitriev përfaqëson interesat e Kremlinit në kontaktet me ekipin e Trumpit për marrëveshjet dhe negocion, ndër të tjerë, me të dërguarin e posaçëm Steve Witkoff dhe me dhëndrin e Trumpit, Jared Kushner.

Fondi ka investuar miliarda dollarë në kompani ruse dhe ka bashkëpunuar me investitorë nga Lindja e Mesme dhe rajone të tjera. Ai ndodhet nën sanksione amerikane që nga viti 2022: kufizimet u vendosën nga administrata e Joe Bidenit pak pas fillimit të pushtimit rus në shkallë të plotë, e cila e quajti fondin “kasafortë të zezë” të Putinit dhe simbol të sistemit kleptokratik në Rusi.

Sipas vlerësimit të ekipit të Trumpit, marrëveshjet ekonomike me Moskën mund të ndihmojnë në ndalimin e luftës, duke i treguar Putinit seriozitetin e qëllimeve të Uashingtonit për ndërtimin e marrëdhënieve të reja. Megjithatë, kritikët e kësaj qasjeje, përfshirë disa ligjvënës republikanë, e kundërshtojnë efektivitetin e saj.

Ndërkohë, demokratët në Kongresin amerikan u kanë kërkuar bankave dhe porteve të mëdha të ruajnë dokumentet për operacionet me dizelin rus, duke u përgatitur për një hetim të mundshëm të marrëveshjeve të Trumpit me liderin rus.

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