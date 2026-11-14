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Kronika

Protesta kalon në akte dhune, kapuçonët shkulin kangjella dhe djegin kosha plehrash te ish-“Zogu i zi”! Bllokohet

· 1 min lexim
në akte dhune,

Protesta e ditës së sotme ka ndryshuar strategji.

Dy orë pas grumbullimit te Ministria e Arsimit dhe bllokimi i qarkullimit te “Rruga e Durrësit”, tubuesit ndryshuan plan dhe nuk u drejtuan tek Kryeministria, por morën drejtimin nga ish-“Zogu i Zi”.

Turmës iu bashkuan edhe një grup të rinjsh të njohur si “kapuçonët e zinj”, që rrugës së marshimit sulmuan dhe shkatërruan kangjellat anësore të rrugës, duke i shkelmuar dhe shkulur.

Destinacioni i tyre është Kryeministria, por kanë ndjekur itinerar të ri, duke dalë drejt “21 Dhjetorit” dhe më pas bulevardit.

Ata më tej bllokuan sheshin te ish-Zogu i zi, duke kaluar në akte dhune, djegie koshash dhe bllokim total të qarkullimit.

Ky bllokim shkaktoi kaos në trafik.

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