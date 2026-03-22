☁️
Tiranë 8°C · Vranët 23 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.09 ▼0.14%
ARI 4,467 ▼2.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855 EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
₿ CRYPTO
BTC $67,974 ▼ -1.25% ETH $2,056 ▼ -0.9% XRP $1.3871 ▼ -1.42% SOL $86.3300 ▼ -0.99%
23 Mar 2026
Breaking
Dalë nga ndërprerja e fundit e energjisë, Kuba thotë se është e gatshme për çdo sulm të mundshëm nga SHBA. Berisha flet pas protestës: E tmerruat Edi Ramën! Të japë dorëheqjen ose do ta tërheqim siç nuk ia pret mendja Garë kokë më kokë në Slloveni, “Lëvizja për Liri” prin me 29.9%, ndjek partia pro-Trump Një flamur gjerman për molotovët e revolucionit Zgjedhjet në Paris, “Exit Poll”-et paralajmërojnë fitore dërrmuese për socialistin Grégoire, mposhtet Dati
Menu
Europa

Zgjedhjet në Paris, “Exit Poll”-et paralajmërojnë fitore dërrmuese për socialistin Grégoire, mposhtet Dati

· 2 min lexim

Kandidati i krahut të majtë, Emmanuel Grégoire, pritet të jetë kryebashkiaku i ri i Parisit. Sipas sondazheve të para pas daljes nga qendrat e votimit (exit poll), socialisti ka shënuar një fitore bindëse përballë rivales së tij nga radhët e republikanëve, Rachida Dati.

Të dhënat paraprake të publikuara nga televizioni publik France 2 tregojnë një avantazh të thellë për pasardhësin e Anne Hidalgo-s. Grégoire ka siguruar 53.1% të preferencave, duke lënë shumë pas rivalen e tij Dati, e cila ka mbetur në kuotën e 38.1%.

Triumf pa ndihmën e ekstremit të majtë

Ky sukses merr një vlerë edhe më të madhe politike për shkak të strategjisë së ndjekur nga kandidati fitues. Emmanuel Grégoire arriti të bindë parisienët pavarësisht se garoi i vetëm, duke refuzuar kategorikisht një aleancë me partinë e majtë radikale La France Insoumise.

Nga ana tjetër, humbja është një goditje e dyfishtë për bllokun e qendrës së djathtë, pasi Rachida Dati kishte siguruar në balotazh edhe aleancën dhe mbështetjen e forcave politike të Presidentit Emmanuel Macron.

Këto projeksione konfirmojnë mbajtjen e kryeqytetit francez nën drejtimin e socialistëve për një tjetër mandat.

/rtsh.al/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu