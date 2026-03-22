Zgjedhjet në Paris, “Exit Poll”-et paralajmërojnë fitore dërrmuese për socialistin Grégoire, mposhtet Dati
Kandidati i krahut të majtë, Emmanuel Grégoire, pritet të jetë kryebashkiaku i ri i Parisit. Sipas sondazheve të para pas daljes nga qendrat e votimit (exit poll), socialisti ka shënuar një fitore bindëse përballë rivales së tij nga radhët e republikanëve, Rachida Dati.
Të dhënat paraprake të publikuara nga televizioni publik France 2 tregojnë një avantazh të thellë për pasardhësin e Anne Hidalgo-s. Grégoire ka siguruar 53.1% të preferencave, duke lënë shumë pas rivalen e tij Dati, e cila ka mbetur në kuotën e 38.1%.
Triumf pa ndihmën e ekstremit të majtë
Ky sukses merr një vlerë edhe më të madhe politike për shkak të strategjisë së ndjekur nga kandidati fitues. Emmanuel Grégoire arriti të bindë parisienët pavarësisht se garoi i vetëm, duke refuzuar kategorikisht një aleancë me partinë e majtë radikale La France Insoumise.
Nga ana tjetër, humbja është një goditje e dyfishtë për bllokun e qendrës së djathtë, pasi Rachida Dati kishte siguruar në balotazh edhe aleancën dhe mbështetjen e forcave politike të Presidentit Emmanuel Macron.
Këto projeksione konfirmojnë mbajtjen e kryeqytetit francez nën drejtimin e socialistëve për një tjetër mandat.
