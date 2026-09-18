Zidane publikon listën e Francës, 5 prurje të reja te “gjelat”
Trajneri i ri i Francës, Zinedine Zidane, ka shpallur listën zyrtare të lojtarëve për ndeshjet e ardhshme të kombëtares në Ligën e Kombeve.
Thirrjet e para për 5 lojtarë të rinj: Restes, Diouf, Jacquet, Da Cunha dhe Lepaul.
Franca do ta nisë fushatën me një ndeshje në transfertë kundër Turqisë më 25 shtator dhe do të përballet me Belgjikën – gjithashtu në transfertë – tri ditë më vonë.
Më pas, ajo do të presë Italinë më 2 tetor, për ta mbyllur këtë cikël prej katër ndeshjesh me një sfidë në shtëpi kundër Belgjikës. Ja lista e plotë e lojtarëve të thirrur nga trajneri francez.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.