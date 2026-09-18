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Sporti

Zidane publikon listën e Francës, 5 prurje të reja te “gjelat”

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Trajneri i ri i Francës, Zinedine Zidane, ka shpallur listën zyrtare të lojtarëve për ndeshjet e ardhshme të kombëtares në Ligën e Kombeve.

Thirrjet e para për 5 lojtarë të rinj: Restes, Diouf, Jacquet, Da Cunha dhe Lepaul.

Franca do ta nisë fushatën me një ndeshje në transfertë kundër Turqisë më 25 shtator dhe do të përballet me Belgjikën – gjithashtu në transfertë – tri ditë më vonë.

Më pas, ajo do të presë Italinë më 2 tetor, për ta mbyllur këtë cikël prej katër ndeshjesh me një sfidë në shtëpi kundër Belgjikës. Ja lista e plotë e lojtarëve të thirrur nga trajneri francez.

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