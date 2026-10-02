Zinxhiri holandez i syzeve Hans Anders pezullon shitjen e syzeve inteligjente Meta Ray-Ban për shqetësime privatësie
Një nga zinxhirët më të mëdhenj të syzeve në Holandë ndaloi shitjen e syzeve inteligjente të Meta-s në Holandë dhe Belgjikë, duke thënë se vendimi erdhi pas debatit publik dhe politik për regjistrimet e fshehta — lëvizja e parë e këtillë nga një shitës i madh.
Një nga zinxhirët më të mëdhenj të shitjes së syzeve në Holandë, Hans Anders, njoftoi se ka pezulluar shitjen e syzeve inteligjente Meta Ray-Ban në Holandë dhe Belgjikë, për shkak të shqetësimeve në rritje për privatësinë. Siç njofton Reuters, ky është një nga rastet e para kur një shitës i madh vendos të tërheqë produktin nga raftet për këtë arsye.
“Ky vendim vjen pas debatit publik dhe politik që po vazhdon rreth syzeve inteligjente dhe pyetjeve që po ngrihen për kushtet në të cilat kjo teknologji mund të përdoret”, tha një zëdhënës i zinxhirit Hans Anders. Zemërimi në rritje në Holandë pasqyron, sipas Reuters, një reagim më të gjerë kundër syzeve inteligjente të pajisura me kamera.
Presioni po rritet edhe gjetiu në Evropë. Në Britani zinxhiri i bareve Wetherspoon ka kufizuar përdorimin e syzeve të Meta-s për shkak të shqetësimeve për regjistrime të fshehta, ndërsa Meta dhe Luxottica përballen me një padi në SHBA që pretendon se videot e kapura nga syzet janë parë nga anotues njerëzorë pa dijeninë e personave të filmuar, raporton Reuters.
Autoriteti holandez i privatësisë AP paralajmëroi muajin e kaluar se videot e realizuara me syze inteligjente, ku shfaqen njerëz të identifikueshëm, në përgjithësi nuk mund të shpërndahen apo publikohen pa lejen e tyre — leje që do të ishte e vështirë të merrej në një vend publik. Organizata e të drejtave të konsumatorit Consumentenbond tha këtë javë se do ta çojë Meta-n në gjyq nëse kompania nuk e ndryshon produktin për të qenë në përputhje me ligjin e privatësisë.
Grupi Offlimits, që lufton abuzimet në internet, u bëri thirrje të premten Meta-s dhe pronarit të Ray-Ban, EssilorLuxottica, që të tërheqin vullnetarisht syzet nga shitja derisa të gjendet një mënyrë që ta bëjë të pamundur regjistrimin e fshehtë. Nga ana e saj, një zëdhënëse e Meta-s tha se kompania po vazhdon të zhvillojë syzet popullore: çdo palë me kamerë ka një dritë të ndezur në pjesën e përparme që pulson kur bëhet foto apo video — nuk mund të fiket, dhe kamera çaktivizohet nëse dikush e mbulon apo e ngatërron atë. Hans Anders është degë e Nexeye, në pronësi të fondit të investimeve private KKR; Nexeye operon 776 dyqane në Holandë, Belgjikë, Gjermani, Austri dhe Suedi, por syzet nuk shiten në tri vendet e fundit.
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