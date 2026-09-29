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Kronika

Zjarr i madh pranë Urës së Kardhiqit, ndërhyrja shmang përhapjen e flakëve drejt banesave, digjen sipërfaqe të tëra me

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Zjarr i madh

Një zjarr i madh ka rënë sot në orët e vona në Gjirokastër (29 shtator).

Drejtoria e MZSH-së Gjirokastër, në orën 21:35, u njoftua për rënien e një zjarri në zonën e Urës së Kardhiqit.

Menjëherë drejt vendngjarjes u nis grupi i ndërhyrjes. Me mbërritjen në vendngjarje u konstatua zjarr me përmasa të konsiderueshme, i përhapur në barishte, shkurre dhe kallamishte, në afërsi të banesave dhe disa magazinave, duke rrezikuar përhapjen drejt zonës së banuar.

Shërbimi zjarrfikës ndërhyri menjëherë për izolimin dhe shuarjen e zjarrit, duke bërë të mundur ndalimin e përhapjes së flakëve drejt banesave dhe objekteve përreth. Zjarri u shua plotësisht. Nuk pati dëme.

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