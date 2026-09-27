Zjarr në Lesbos: flakët përfshijnë vegjetacionin në Kalloni, mobilizohen 25 zjarrfikës dhe 8 automjete
Flakët përfshinë vegjetacionin e ulët në Kalloni të Lesbosit; në terren janë mobilizuar 25 zjarrfikës, një ekip tokësor i EMODE-it të 12-të dhe 8 automjete zjarrfikëse.
Zjarr ka rënë sonte në vegjetacionin e ulët në zonën e Kallonit, në ishullin e Lesbos, siç njofton Newsit. Flakët kanë shpërthyer në periferi të zonës dhe kanë vënë në alarm shërbimet zjarrfikëse dhe banorët.
Sipas raportimit të ProtoThema-s, shërbimi zjarrfikës u njoftua rreth orës 20:00 me orën lokale greke. Zjarri ka nisur nga vegjetacioni i ulët dhe për shkak të thatësirës ka pasur prirje për t’u përhapur me shpejtësi.
Për shuarjen e flakëve është mobilizuar një forcë e madhe. Siç njofton Skai, në vendngjarje ndodhen 25 zjarrfikës, një ekip tokësor i EMODE-it të 12-të dhe 8 automjete zjarrfikëse, që po punojnë për të vënë nën kontroll frontin e zjarrit.
Deri më tani nuk ka informacione për dëme në banesa apo për persona të lënduar, por operacioni i shuarjes është në vijimësi dhe autoritetet mbeten në gatishmëri të plotë për çdo zhvillim.
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