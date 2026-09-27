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Greqia

Sulmi i Rouvikonas me vare të rënda në fabrikën Violanta në Larisa: thyehen xhamat, videoja në rrjetet sociale

Anëtarë të grupit "Rouvikonas" sulmuan fabrikën Violanta në Larisa duke thyer xhamat e dyerve dhe dritareve, në protestë për lirimin me kushte të pronarit të fabrikës

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Anëtarë të grupit “Rouvikonas” sulmuan fabrikën Violanta në Larisa duke shkaktuar dëme materiale, sipas raportimit të Skai. Ata hynë në zonën e jashtme të fabrikës të armatosur me vare të rënda (βαριοπούλες) dhe thyen xhamat e dyerve dhe dritareve (τζαμαρίες).

Sipas njoftimit të vetë grupit, sulmi është protestë, pasi pronari i fabrikës, Tziorziotis, u lirua me kushte kufizuese me vendim të Këshillit të Pleqëreve të Trikalas.

Një video e postuar nga grupi në rrjetet sociale tregon anëtarët e tij duke thyer xhamat, raporton Skai. Kadri i videos nga momenti i sulmit shërben edhe si foto kryesore e këtij artikulli.

Në deklaratën e grupit thuhet: “Nuk i harrojmë të vdekurit e klasës sonë. Nëntë muaj më parë 5 punëtore u vranë gjatë turnit në fabrikën VIOLANTA në Trikala. Tziorziotis u lirua tashmë nga burgu, vazhdon biznesin si të mos kishte ndodhur asgjë, duke pushuar madje nga puna punëtorët që dëshmuan kundër tij për rrjedhjen e gazit.”

Artikulli i Skai nuk jep datën apo orën e saktë të sulmit, as numrin e personave të përfshirë dhe as ndonjë informacion për ndërhyrje të policisë apo arrestime.

Kontekst: tragjedia në fabrikën Violanta në Trikala ndodhi më 26.01.2026, ku 5 punëtore mbetën të vdekura nga shpërthimi.

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