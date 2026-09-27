Sulmi i Rouvikonas me vare të rënda në fabrikën Violanta në Larisa: thyehen xhamat, videoja në rrjetet sociale
Anëtarë të grupit "Rouvikonas" sulmuan fabrikën Violanta në Larisa duke thyer xhamat e dyerve dhe dritareve, në protestë për lirimin me kushte të pronarit të fabrikës
Anëtarë të grupit “Rouvikonas” sulmuan fabrikën Violanta në Larisa duke shkaktuar dëme materiale, sipas raportimit të Skai. Ata hynë në zonën e jashtme të fabrikës të armatosur me vare të rënda (βαριοπούλες) dhe thyen xhamat e dyerve dhe dritareve (τζαμαρίες).
Sipas njoftimit të vetë grupit, sulmi është protestë, pasi pronari i fabrikës, Tziorziotis, u lirua me kushte kufizuese me vendim të Këshillit të Pleqëreve të Trikalas.
Një video e postuar nga grupi në rrjetet sociale tregon anëtarët e tij duke thyer xhamat, raporton Skai. Kadri i videos nga momenti i sulmit shërben edhe si foto kryesore e këtij artikulli.
Në deklaratën e grupit thuhet: “Nuk i harrojmë të vdekurit e klasës sonë. Nëntë muaj më parë 5 punëtore u vranë gjatë turnit në fabrikën VIOLANTA në Trikala. Tziorziotis u lirua tashmë nga burgu, vazhdon biznesin si të mos kishte ndodhur asgjë, duke pushuar madje nga puna punëtorët që dëshmuan kundër tij për rrjedhjen e gazit.”
Artikulli i Skai nuk jep datën apo orën e saktë të sulmit, as numrin e personave të përfshirë dhe as ndonjë informacion për ndërhyrje të policisë apo arrestime.
Kontekst: tragjedia në fabrikën Violanta në Trikala ndodhi më 26.01.2026, ku 5 punëtore mbetën të vdekura nga shpërthimi.
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