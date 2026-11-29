ZVICËR – Referendum për armët dhe fishekzjarrët
GJENEVË, 29 nëntor /ATSH-DPA/ – Votuesit zviceranë shkojnë sot në qendrat e votimit për të vendosur nëse do të ndryshojnë rregullat e eksportit të armëve dhe nëse fishekzjarrët do të ndalohen.
Në një referendum, votuesit do të vendosin nëse do të lehtësojnë kufizimet në eksportin e pajisjeve ushtarake.
Aktualisht, legjislacioni i Zvicrës nuk lejon eksportin e armëve në vendet e përfshira në konflikte të armatosura, ndër kufizime të tjera.
Sipas ndryshimeve të propozuara, eksportet në vendet partnere të përfshira në konflikte do të lejohen, me kusht që ato të mbeten në përputhje me neutralitetin zviceran dhe interesat e saj të politikës së jashtme ose të sigurisë.
Gjithashtu do t’i lejonte qeverisë federale të mos ndiqte kriteret e autorizimit nëse zbatoheshin rrethana të jashtëzakonshme dhe ishte e nevojshme për të mbrojtur interesat e Zvicrës.
Eksportet do të mbeten subjekt i ligjit të neutralitetit, kërkesave për të drejtat e njeriut dhe detyrimeve të tjera ndërkombëtare.
Votuesit gjithashtu do të vendosin nëse do të ndalojnë shitjen dhe përdorimin privat të fishekzjarrëve “të zhurmshëm”.
Propozimi do të shohë piroteknikën me zë të lartë të ndaluar për të zvogëluar zhurmën, ndotjen e ajrit, aksidentet dhe rreziqet e zjarrit, si dhe për të mbrojtur njerëzit dhe kafshët.
Nëse miratohet, ndalimi do të duhet të zbatohet brenda dy viteve. Sondazhet sugjerojnë se ka mbështetje të gjerë për masën.
Shfaqjet profesionale të fishekzjarrëve do të përjashtohen nga kufizimet.
Kufizime të ngjashme janë në fuqi në Irlandë dhe Holandë.
Organizatat mjedisore kanë bërë thirrje për një ndalim mbarëkombëtar edhe në Gjermani, me çështjen që do të diskutohet përsëri javën e ardhshme nga ministrat e brendshëm të shteteve federale./ a.jor.
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