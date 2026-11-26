Moncler dhe Rick Owens prezantojnë koleksionin dimëror 2026: Joe Dallesandro përpara objektivit të vetë stilistit
Xhaketat e qepura me Geo Quilting, ngjyrat e errëta neutrale dhe ikona e kinemasë underground në një fushatë bardhezi të fotografuar nga Rick Owens
Moncler dhe Rick Owens kanë prezantuar koleksionin e ri dimëror Vjeshtë/Dimër 2026, i cili u publikua më 25 nëntor, siç njofton The Zoe Report. Fushata e koleksionit ka për protagonist Joe Dallesandro, yllin e kinemasë underground dhe superyllin e Andy Warholit, të fotografuar nga vetë Rick Owens në portrete bardhezi, ku ai vesh pjesët më voluminoze të koleksionit.
Xhaketat e qepura janë boshti i linjës, me Geo Quilting grafik, detaje metalike me thumba dhe xhepa të mëdhenj utilitarë Tour, ndërsa një rrip i gjerë Mega Strap lejon që xhaketa të mbahet po aq lehtë sa vishet. Paleta e ngjyrave përfshin të zezën, nuancën metalike Palladium, gri të çelët Cloud Grey dhe një nuancë të quajtur Grease.
Veshjet janë ndërtuar për shtresim nga koka te këmbët dhe plotësohen me syzet e diellit Thyra dhe çizmet deri te kyçi Trailgrip Pentalace. Në komunikatën për shtyp, Owens tha se kënga e Lou Reed nga viti 1972, “Walk on the Wild Side”, e cila i referohet Dallesandros si “Little Joe”, ishte një pikë kthese për të dhe për shumë fëmijë të shtypur të brezit të tij, ndërsa fotografitë e Richard Avedon për rrethin e Warholit ishin një tjetër referencë.
Koleksioni është i disponueshëm në dyqane të zgjedhura Moncler dhe në moncler.com, si edhe në dyqanet kryesore të Rick Owens dhe në rickowens.eu.
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