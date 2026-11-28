20 vjet nga ngritja e shtatores së Skënderbeut, Shkupi më kuq e zi se kurrë!
Nga Ermal Peçi
28 Nëntori nuk është vetëm një datë krenarie, por një ditë që shkon përtej simbolikës së flamurit tonë kombëtar. Është krejt e natyrshme që Shqipëria të vishet kuq e zi, por krenaria për përkatësinë tonë duhet të jetë pjesë e përhershme e ndërgjegjes kombëtare.
Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje këtë nëntor është mënyra se si Shkupi ka festuar. E nuk flas vetëm për një ditë, por për një javë të tërë festimesh, pjesë e të cilave pata mundësinë të isha edhe vetë.
Në një aktivitet të organizuar në Çair, komunën që drejtohet nga Izet Mexhiti, me rastin e përvjetorit të Kongresit të Manastirit, u përcoll një mesazh me domethënie të veçantë: Gjuha shqipe është amaneti ynë!
Shkupi nuk u mjaftua me vendosjen e flamujve nëpër rrugë, por ndërtoi një kalendar të pasur aktivitetesh kulturore, artistike dhe atdhetare, duke u afruar shpirtërisht edhe më shumë me Prishtinën dhe Tiranën.
Nga zërat e Miranda Hashanit, Selami Kolonjës dhe Rona Nishliut, te Ansambli Shtetëror i Këngëve dhe Valleve, nga skena e Teatrit Shqiptar deri te aktivitetet në shkollën “Liria” dhe gjimnazin “Zef Lush Marku”, çdo organizim kishte një emërues të përbashkët: kultivimin e identitetit shqiptar.
Por ndoshta pamjet më të bukura ishin ato të fëmijëve në shkollat e Çairit, të cilët, me kostume tradicionale, flamuj në duar, këngë patriotike dhe recitime në gjuhën shqipe, i dhanë festës një domethënie edhe më të thellë.
Kur sheh një fëmijë të veshur me kostumin tradicional shqiptar në zemër të Shkupit, kupton se historia jonë nuk është thjesht një e kaluar që duhet kujtuar, por një trashëgimi që duhet jetuar dhe përcjellë ndër breza.
Në këtë atmosferë nuk mund të anashkaloj as rolin e Izet Mexhitit, drejtuesit të Çairit dhe një prej figurave drejtuese të VLEN-it, pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Ajo që meriton të vlerësohet është përpjekja për ta zhvendosur patriotizmin nga retorika politike te investimi në kulturë, arsim, gjuhë dhe kujtesë historike.
Merita e një drejtuesi nuk matet vetëm me numrin e aktiviteteve që organizon, por me aftësinë për të bashkuar komunitetin rreth vlerave të përbashkëta. Këtë nëntor, Mexhiti arriti të bashkonte rreth festës artistë, intelektualë, mësues, nxënës dhe qytetarë.
Festimet e këtij viti marrin një domethënie të veçantë, pasi përkojnë me 20-vjetorin e ngritjes së shtatores së Gjergj Kastriotit – Skënderbeut në Shkup.
Dy dekada më parë, kur Çairi drejtohej po nga Izet Mexhiti, figura e heroit tonë kombëtar zuri vend në hapësirën publike të qytetit. Sot, ajo shtatore nuk është thjesht një monument prej bronzi, por një dëshmi e rrënjëve historike dhe e qëndresës së shqiptarëve në Shkup.
Përtej kulturës, afrimi ndërmjet shqiptarëve duhet të marrë edhe një dimension institucional dhe ekonomik. Lehtësimi i lëvizjes ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut përmes projektit “One Stop Shop” është një hap në këtë drejtim. Afërsia kombëtare nuk duhet të mbetet peng i fjalimeve festive, por duhet të konkretizohet në jetën e përditshme të qytetarëve.
Identiteti shqiptar në Shkup nuk është një identitet i importuar, por një trashëgimi historike dhe pjesë e pandashme e vetë qytetit. Kultivimi i tij nuk përjashton kulturat e tjera, përkundrazi, pasuron karakterin shumëetnik të shoqërisë.
Ndoshta edhe ne në Tiranë duhet të marrim një leksion nga mënyra se si shqiptarët e Shkupit e festuan këtë nëntor. Sepse, ndërsa ne shpesh mjaftohemi me simbolikën e flamurit, ata na kujtuan se patriotizmi nuk është një emocion që zgjat 24 orë, por një përgjegjësi e përditshme ndaj kombit dhe brezave që vijnë.
Njëzet vjet më parë, shqiptarët e Shkupit e ngritën Skënderbeun mbi një piedestal. Këtë nëntor, ata dëshmuan se Skënderbeu nuk jeton vetëm në bronz, por në gjuhën që flasin, në këngët që këndojnë dhe në dashurinë për kombin që u trashëgojnë fëmijëve të tyre.
Gëzuar 28 Nëntorin! 🇦🇱
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