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EUR/TRY
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EUR/JPY
174.60
EUR/CAD
1.5594
EUR/USD
1.0946
EUR/GBP
0.8355
EUR/CHF
0.9148
EUR/ALL
89.8629
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.6227
EUR/TRY
55.6085
EUR/JPY
174.60
EUR/CAD
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