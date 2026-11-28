“Flamuri kombëtar, këmishë që i bie tamam secilit” – rrëfime e kujtime për 28 Nëntorin nga minatorët e Trepçës, 800 metra nën tokë
Rreth 800 metra në thellësi të tokës, mes galerive të minierës së Trepçës, minatorët e presin 28 Nëntorin me krenari, emocione dhe kujtime nga kohët kur festimi i Ditës së Flamurit Kombëtar ishte i ndaluar.
Me flamurin kuqezi dhe tingujt e himnit kombëtar, minatorët e Trepçës shënojnë një nga festat më të rëndësishme për shqiptarët, pikërisht në vendin ku çdo ditë përballen me punën e rëndë nën tokë.
Ekipi i Telegrafit, i shoqëruar nga Gani Osmani nga Miniera e Trepçës zbritën në thellësitë e minierës për të takuar minatorët dhe për t’ua uruar festën e 28 Nëntorit.
Foto nga Korab Basha
Për Osmanin, këndimi i himnit dhe mbajtja e flamurit kombëtar në liri kanë një domethënie të veçantë, veçanërisht kur kujton periudhën e sundimit serb në Kosovë.
“Jam shumë i lumtur dhe kam shumë emocione që neve na u dha rasti sot, në liri, me këndu himnin e flamurit. Një kohë ne nuk kemi guxu as me këndu himnin, as me e përmend flamurin. Janë burgos njerëz, janë vra, kanë vdekë në burgje. Mirëpo, ne sot e këndojmë himnin e flamurit dhe jemi të lumtur”, rrëfen Osmani për Telegrafin.
Ai kujton se flamuri kombëtar ishte simboli që i bashkonte minatorët edhe në periudhat më të vështira, gjatë grevave, demonstratave dhe protestave.
Për më shumë shikojeni storien e plotë:
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