FOKUS – Gjermania dhe Austria përsërisin thirrjen për pronësi evropiane të operacioneve të TikTok-ut
BERLIN, 28 nëntor /ATSH – AA/ – Gjermania dhe Austria përsëritën të enjten thirrjen e tyre për pronësi evropiane të operacioneve në kontinent të platformës kineze të mediave sociale TikTok, duke kërkuar mbështetje më të gjerë nga BE-ja mes shqetësimeve të sigurisë mbi ndikimin e saj të mundshëm në opinionin publik.
Ministri gjerman i shtetit për kulturën dhe median, Wolfram Weimer dhe sekretari austriak i shtetit për dixhitalizimin, Alexander Proell riafirmuan propozimin pas një takimi në Vjenë, sipas një deklarate të përbashkët. Zyrtarët kërkuan pronësi evropiane të operacioneve të TikTok-ut, përfshirë kontrollin evropian mbi algoritmin e tij të rekomandimeve, përditësimet e softuerit dhe aksesin në të dhënat e përdoruesve.
“Ne po merremi me rreziqe themelore të politikës së sigurisë për Evropën që i kemi nënvlerësuar për një kohë shumë të gjatë”, tha Weimer. “TikTok nuk është më një lodër, por pjesë e infrastrukturës së demokracisë sonë”, tha Proell, duke argumentuar se platforma nuk duhet të mbetet nën kontrollin e një rivali gjeopolitik.
Zyrtarët argumentuan se rregulloret ekzistuese të BE-së nuk adresojnë shqetësimet se kush e kontrollon TikTok-un dhe ndikimin e tij të mundshëm mbi opinionin publik evropian. Gjermania dhe Austria planifikojnë të kërkojnë mbështetje më të gjerë nga BE-ja për propozimin e tyre në një takim të ministrave të telekomunikacionit në Bruksel më 2 dhjetor.
TikTok-u e ka refuzuar më parë propozimin, duke argumentuar se ai injoronte ligjet ekzistuese evropiane dhe iniciativën e kompanisë prej 12 miliardë eurosh për mbrojtjen e të dhënave, të njohur si “Project Clover”. Propozimi vjen pas një ristrukturimi të ngjashëm në SHBA, ku kompania mëmë kineze e TikTok-ut, ByteDance, transferoi kontrollin e operacioneve të saj në SHBA te një sipërmarrje e përbashkët me shumicë në pronësi amerikane në janar.
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