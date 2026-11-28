Truall 1.04 Ha për shitje në Dobratin – me leje ndërtimi dhe infrastrukturë të plotë #17072
Për ata që kërkojnë truall për zhvillim rezidencial, kjo pronë prej 1.04 Ha në Dobratin, Graçanicë, ofron sipërfaqe të madhe dhe kushte të përshtatshme për ndërtim.
Trualli ka qasje në rrugë, lidhje me energji elektrike, ujësjellës dhe kanalizim, ndërsa është i pajisur edhe me leje ndërtimi.
Prona është e përshtatshme për ndërtime të ulëta, banime individuale, lagje me shtëpi apo vila.
Trualli ka fletë poseduese dhe dokumentacioni i shitblerjes realizohet përmes noterit. Çmimi është 3,500 euro për ari, ndërsa vlera totale e pronës është 364,000 euro.
Karakteristika dhe informata të pronës
- Sipërfaqe: 1.04 Ha
- Çmimi: 3,500 euro për ari
- Çmimi total: 364,000 euro
- Me leje ndërtimi
- I përshtatshëm për ndërtime të ulëta
- I përshtatshëm për banime individuale
- Mundësi për lagje me shtëpi apo vila
- Qasje në rrugë
- KEDS
- Ujë
- Kanalizim
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
Kontakti
Arben Haliti
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