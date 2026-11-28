28 nëntori, një fitore simbolike kundër Ramës
Në betejën gjashtëmujore që kërkon largimin e Edi Ramës protesta e ditës së pavarësisë ka arritur një fitore të vogël kundër tij. Njerëzit që u dredhën sot përreth bulevardit treguan se, as nuk i tremben fermaneve të autokratit, as i njohin, madje as nuk i lexojnë ato.
Prej gati një muaji kryeministri ka bërë çmos ta shuajë ptotestën përmes frikës. Ai kaloi në qeveri me urgjencë disa akte normative që cënonin thelbësisht të drejtën e tubimit. Ai vendosi gjoba maramendëse, kufizoi të drejtën për të demostruar para insitucioneve kryesore dhe kërcënoi me heqjen e lirisë së lëvizjes jashtë vendit, për ata që nuk do ti bindeshin rregullave të vendosura prej tij.
Dy ditë përpara së kësaj të shtune, ai i kaloi ato edhe në kuvend, ku partia e tij votoi unanimisht për ti shndërruar në ligje.
Po në të njëjtën ditë, një nga institucionet më të fëlliqura që ka pjellë Reforma në Drejtësi, Gjykata Kushtetuese, në kordinim të plotë me qeverinë, vendosi të mos i pezullojë këto kufizime. Ndonëse dy nga anëtaret e saj i bënë thirrje kolegëve që mos i hapnin rrugë këtij efekti frenues mbi të drejtën për të protestuar, shumica e tyre lanë duart me një akt qesharak, që pezullonte gjobat 5 mijë lekshe dhe linte në fuqi ato që të ndëshkojnë dhjetëfish më shumë.
Por pavarësisht nga kjo parodi, ky 28 nëntor tregoi se megjithë përpjekjet për intimidim, ajo shumicë njerëzish që kërkojnë largimin e Ramës, janë më të vendosur, më sypatrmbur dhe më kurajozë se kurrë. Pamjet ikonike të asaj zonjës, që ndonëse e rrëzon policia përdhe, ringrihet e përleshet me çadrën e vet të cfilitur kundër gjashtë-shtatë bashiboukëve vandalë të korracuar deri në dhëmbë, janë prova se ata që aspirojnë një “Shqipëri të re” nuk mund ti trembë më asnjë gogol i mplakur.
Por, pavarësisht kësaj fitoreje mbi frikën që u rek të instalonte, Edi Rama, përmasa e suksesit të kësaj proteste është shumë më e madhe sesa kaq.
Ajo na përvijoji evidentimin e dy Shqipërive thellësisht të ndryshme. Njërës që egziston vetëm në kokën e autokratit dhe të pak oborrtarëve të tij, se “shqiptarët janë një popull që nuk iu ngrefet”, se ata frikësohen lehtë dhe shantazhohen kollaj.
Dhe një tjetre që është e gatshme të marrë gurë dhe molotovë në dorë, ti qëndrojë përballë topave të ujit, gazit lotsjellës dhe plumbave të gomës duke ëndërruar një atdhe më të mirë.
Për të kuptuar kullën e fildishtë ku është ndryrë grupim i parë, mjafton të shikosh që ata mendonin se do të friksonin me nene të shkruar në letra pa vlerë, një soj njërëzish që nuk i tremben burgut, dhunës brutale apo dronëve që u hedhin helm nga qielli. Qesharake. Aq jashtë realiteti duket Rama sa kujton se mund ti shantazhojë, njësoj siç bën me eunukët e partisë së tij edhe ata që kanë dalë në rrugë për ta rrëzuar.
Protesta e sotme dëshmoi se ky është një iluzion i pamundur. Por mbi të gjitha ajo vërtetoi hendekun e madh që ekziston mes këtyre dy Shqipërive, ku e para nuk ka humbur vetëm legjitimitetin për ta qeverisur tjetrën, por edhe atë për ta kontrolluar apo frikësuar. Njëra është e izoluar dhe e fshehur pas skafandrave të policëve, tjetra është e pavarësuar dhe e gatshme për të ëndërruar “Shqipërinë e re”.
Zbulimi, i kësaj shumice të çliruar, por mbi të gjitha, mposhtja e atyre që përkundën iluzionin se mund ta trembnin popullin përmes nenesh të pavlera është fitorja e vërtetë e ditës së sotme. Natyrisht, që ky është avantazhi në vetëm një betejë të luftës së gjatë ndaj një kundërshtari të mbrojtur me armë, nga banditë me dhe pa uniformë, por ama vrasja e shpresës për të dominuar përmes fikës, që përkundte autokrati i izoluar, nuk është një hap i vogël. Tani edhe ai e di se ka përballë një Shqipëri që as nuk zbrapset as nuk mposhtet, por thjeshtë i injoron fermanet e prodhuara në zyrën me flutura.
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