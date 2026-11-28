Albana Koçiu: Protesta e dhunshme nuk përfaqëson shqiptarët, kjo është fytyra e vërtetë e politikës së rrugës pa rrugëdalje
Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu reagoi sot ndaj protestës në Tiranë, duke e cilësuar si të dhunshme dhe duke dënuar sulmet ndaj Policisë së Shtetit.
“Për të disatën herë, një protestë e dhunshme që nuk përfaqëson as Shqipërinë dhe as shqiptarët. Kjo është fytyra e vërtetë e politikës së rrugës pa rrugëdalje, që sot nuk kurseu as Ditën e Flamurit, duke e kthyer festën e kombit në një sulm të verbër ndaj Shqipërisë dhe Policisë së Shtetit. Gjithmonë me dhunë, gjithmonë në anën e gabuar të historisë!”, theksoi zëvendëskryeministrja.
“Të përpiqesh të mbulosh dhunën me flamurin kuqezi nuk të bën patriot, por thjesht një përdorues të vogël të një simboli të madh”, shtoi Koçiu.
Zëvendëskryeministrja theksoi se, këto pamje nuk nderojnë as historinë e Pavarësisë dhe sakrificat e brezave, as të ardhmen europiane të Shqipërisë.
“Janë përsëritja e të njëjtit avaz të vjetër të atyre që, sa herë ky vend feston, zhvillohet dhe ecën përpara, përpiqen ta tërheqin në baltën e tyre”, u shpreh ajo.
Por, shtoi zëvendëskryeministrja, “Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj dhe nuk kthehet më pas. Ka zgjedhur punën, zhvillimin dhe Europën, ndërsa politikës së rrugës pa rrugëdalje i ka mbetur vetëm turpi i historisë”.
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