Protesta në mediat ndërkombëtare: Zemërimi ndaj Ramës po rritet
Protesta e 28 nëntorit në Tiranë mori jehonë në mediat më të rëndësishme ndërkombëtare. Reuters, Associated Press, Euronews, Al Jazeera, The Guardian dhe eKathimerini e pasqyruan tubimin si një tjetër kapitull të përshkallëzimit të krizës politike në Shqipëri, ku kërkesa për largimin e Edi Ramës u ndërthur me pakënaqësinë sociale, zemërimin ndaj korrupsionit dhe revoltën e studentëve.
Një element që bie në sy në raportimet e huaja është fakti se demonstrata nuk paraqitet thjesht si një protestë e organizuar nga opozita politike. Ajo lidhet me një lëvizje më të gjerë pakënaqësie, e cila ka nisur prej muajsh dhe që, sipas mediave, ka fituar pjesëmarrës dhe motive të reja gjatë rrugës.
Nga Flamingo te kërkesa për largimin e kryeministrit
Sipas raportimit të Associated Press, protesta e 28 nëntorit mblodhi mijëra qytetarë në kryeqytet, të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga diaspora. Sheshi Skënderbej u kthye në pikën e nisjes së një demonstrimi që kishte një kërkesë të qartë politike: dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Reuters, nga ana tjetër, e përshkruan protestën si një demonstratë të udhëhequr nga studentët, që kërkon largimin e Ramës pas muajsh protestash kundër qeverisë. Agjencia raporton se protestuesit hodhën gurë dhe bomba molotov ndaj forcave të rendit, ndërsa policia përdori gaz lotsjellës, autobotë me ujë dhe plumba gome. Sipas një gazetari të Reuters në terren, disa demonstrues tentuan të afroheshin drejt zyrës së kryeministrit, por u ndaluan nga policia.
Një tjetër element i rëndësishëm i raportimit ndërkombëtar është shtrirja e pakënaqësisë përtej Tiranës. Reuters thekson se protestat janë përhapur edhe në qytete të tjera të vendit, duke reflektuar një klimë zemërimi që nuk kufizohet vetëm te kundërshtimi politik ndaj qeverisë.
Një revoltë që nuk lidhet vetëm me opozitën
Një nga aspektet më domethënëse të raportimit të Associated Press dhe Euronews është hapësira që u jepet dëshmive të qytetarëve të zakonshëm.
AP citon 33-vjeçarin Arian Lleshi, i cili kishte ardhur nga Britania e Madhe posaçërisht për protestën. Ai e përshkruan gjendjen e shqiptarëve të larguar nga vendi me një shprehje domethënëse: ndihen si qytetarë pa shtet. Sipas tij, partitë politike të krijuara pas rënies së komunizmit nuk i përfaqësojnë më qytetarët dhe duhet t’i hapin rrugë një brezi të ri intelektualësh.
Euronews përcjell të njëjtën dëshmi, duke e vendosur në qendër të artikullit pakënaqësinë e një pjese të diasporës shqiptare.
AP citon gjithashtu pensionisten Suzana Gjeta, e cila thotë se kishte dalë në protestë në mbështetje të të rinjve, por edhe të pensionistëve që jetojnë me vetëm 120 euro në muaj. Mesazhi i saj është i drejtpërdrejtë: ajo kërkon largimin e Ramës dhe fundin e korrupsionit.
Këto dëshmi janë veçanërisht domethënëse, sepse evidentojnë një krizë të gjerë përfaqësimi, ku ndërthuren emigracioni, varfëria, mungesa e perspektivës dhe mosbesimi ndaj klasës politike.
The Guardian vë në në dukje se demonstratat e 28 nëntorit përfaqësojnë sfidën më të madhe deri tani për Edi Ramën, i cili qeveris Shqipërinë që prej vitit 2013 dhe fitoi mandatin e katërt vitin e kaluar.
Përplasjet dhe përdorimi i forcës
Al Jazeera i kushton një vëmendje të veçantë përshkallëzimit të dhunës. Në raportimin e saj, agjencia thekson se policia përdori topa uji dhe gaz lotsjellës, ndërsa protestuesit hodhën gurë dhe bomba molotov në drejtim të forcave të rendit dhe ndërtesave qeveritare.
Sipas këtij raportimi, Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se tetë persona kishin mbetur të plagosur, mes tyre një punonjës policie dhe dy gazetarë.
Edhe Agence France-Presse (AFP) evidenton përdorimin e plumbave të gomës nga policia. Gazetarët e saj kanë raportuar se kanë parë një efektiv të qëllonte me municion të tillë në të paktën një rast.
Një tjetër aspekt me rëndësi është reagimi i Bashkimit Europian. Sipas AFP-së dhe Al Jazeera-s, BE-ja ka kërkuar hetimin e rasteve të përdorimit të forcës së tepruar nga policia, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të ulin tensionet.
Ndërkohë, The Guardian zgjodhi të publikojë edhe një video të posaçme nga Tirana, me titullin: “Protestuesit kundër qeverisë në Shqipëri hedhin fishekzjarrë drejt policisë”. Pamjet dokumentojnë përplasjet dhe përdorimin e mjeteve piroteknike kundër forcave të rendit.
Një mesazh që shkon përtej krizës së ditës
Reuters e vendos protestën edhe në kontekstin e sfidave që përballon Shqipëria në rrugën drejt Bashkimit Europian, me objektivin e anëtarësimit deri në vitin 2030.
Agjencia evidenton se shqetësimet për korrupsionin dhe pastrimin e parave të krimit të organizuar mbeten pjesë e perceptimit ndërkombëtar për vendin. Në të njëjtën kohë, ajo thekson se qeveria Rama i mohon akuzat për korrupsion, e konsideron të ligjshëm projektin turistik të lidhur me Kushnerin dhe deklaron se do të mbrojë habitatet natyrore.
Reuters përmend gjithashtu përpjekjet e qeverisë për të zbutur pakënaqësinë përmes masave si ulja e kostos së karburantit dhe mbështetja financiare për familjet në nevojë.
Por fakti që këto masa nuk e kanë ndalur mobilizimin e protestuesve është një tregues i rëndësishëm i thellësisë së krizës.
Çfarë tregojnë raportimet e huaja?
Detaji më domethënës i raportimeve ndërkombëtare nuk është vetëm fakti se mijëra njerëz dolën në rrugë në ditën e Pavarësisë, as përplasjet e dhunshme përpara institucioneve.
Është fakti se protesta po përshkruhet gjithnjë e më shumë si shprehje e një krize që ka kapërcyer kufijtë e konfliktit të zakonshëm mes dy partive politike.
Nga flamingot e Nartës te studentët, nga emigrantët e kthyer për të protestuar te pensionistët që jetojnë me 120 euro në muaj, shfaqet një Shqipëri ku pakënaqësitë e grumbulluara po kërkojnë një formë të re përfaqësimi.
Dhe pikërisht ky është mesazhi politik që 28 nëntori i përcolli edhe publikut ndërkombëtar: kriza shqiptare nuk është më thjesht një betejë për pushtetin, por një përplasje gjithnjë e më e gjerë mbi mënyrën se si qeveriset vendi dhe mbi të ardhmen e tij.
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