«A Girl Unknown» e Zou Jing fiton çmimin kryesor në Festivalin e Filmit në Doha
Edicioni i dytë i festivalit të rinovuar u mbyll të premten në kryeqytetin e Katarit me mbi 300 mijë dollarë çmime: «Concrete Land» mori dokumentarin më të mirë dhe çmimin FIPRESCI, ndërsa «Crawling Into Myself» fitoi seksionin Made in Qatar.
Filmi «A Girl Unknown» i regjisores kineze Zou Jing fitoi çmimin për filmin më të mirë narrativ në Festivalin e Filmit në Doha, siç njofton Screen Daily. Edicioni i dytë i festivalit në formatin e tij të rinovuar u zhvillua nga 19 deri më 27 nëntor në kryeqytetin e Katarit dhe u mbyll të premten me ceremoninë e ndarjes së çmimeve në Katara Cultural Village, me çmime që kapnin në total mbi 300 mijë dollarë në katër seksione garuese.
Filmi, debutimi i Zou Jing dhe prodhim Kinë–Francë, mori edhe çekun prej 75 mijë dollarësh, çmimi më i madh i garës ndërkombëtare të filmave të gjatë. Ai ndjek fatin e një vajze të braktisur foshnje, e cila rritet duke kaluar nëpër tri familje nga mosha gjashtë deri në tetëmbëdhjetë vjeç. Vepra kishte pasur premierën botërore në Javën e Kritikës në Kanë, ku fitoi çmimin FIPRESCI, dhe të drejtat amerikane i ka blerë Greenwich Entertainment, me plane për shfaqje në fillim të vitit 2027.
Dokumentari më i mirë u shpall «Concrete Land» i Asmahan Bkerat, portret shumëbrezësh i një familjeje afro-palestineze beduine që jeton në tenda në periferi të Amanit, ndërsa përreth saj ngrihen vila luksoze; filmi mori edhe çmimin e parë FIPRESCI të festivalit, duke u bërë i vetmi me dy çmime. Në seksionin Made in Qatar fitoi filmi i shkurtër «Crawling Into Myself» i Hamad Al-Fayhani, historia e një burri që përballet me një sëmundje të rrallë që ia fshin tiparet e fytyrës.
Juria ndërkombëtare u kryesua nga regjisorja japoneze Naomi Kawase, me anëtarë regjisorin italian Gianfranco Rosi, aktorin Adam Bessa, producenten tuniziane Dora Bouchoucha dhe regjisorin palestinez Kamal Aljafari. Çmimi për interpretimin më të mirë iu dha pas vdekjes Josette Kwanya-s për «House of the Wind», me regji të të birit Auguste Bernard Kouemo Yanghu, ndërsa arritja artistike në narrativë shkoi për «Filipiñana» të Rafael Manuel dhe ajo në dokumentar për «Bardi» të Tala Hadid. Çmimi i publikut e mori filmi kataras «Jodari Meno» i Jamal Rashid Alkhanji.
Festivali, që ka marrë formë nga transformimi i festivalit Ajyal të Institutit të Filmit të Dohas, u drejtua nga Fatma Hassan Alremaihi, e cila në mbyllje theksoi se kinemaja nuk është thjesht pasqyrë e botës ku jetojmë, por një forcë që mund të formësojë mënyrën si e kuptojmë atë — edhe Variety raportoi për ndarjen e çmimeve kryesore të edicionit.
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