Fier, përfshihet nga flakët një kamionçinë në bypassin Levan-Mbrostar (VIDEO)
Një automjet tip kamionçinë është përfshirë nga flakët pak minuta më parë në bypassin e Fierit, në aksin Levan-Mbrostar.
Mësohet se në automjet ndodhej vetëm drejtuesi, i cili, sapo ka konstatuar praninë e flakëve, ka dalë menjëherë nga mjeti, duke shmangur çdo rrezik për jetën.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e zjarrit.
Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor po punojnë për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e rënies së zjarrit.
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