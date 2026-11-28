Sulmi rus me dron në Kremenchuk plagos katër persona, mes tyre tre fëmijë
Sulmet ruse me dron në qytetet Kremenchuk dhe Dnipro, më 27 nëntor, plagosën të paktën gjashtë persona, mes tyre tre fëmijë, sipas autoriteteve lokale, siç njofton Kyiv Independent.
Në Kremenchuk, në rajonin e Poltavës, një sulm rus me dron dëmtoi dy institucione arsimore në qendër të qytetit, njoftoi guvernatori i rajonit të Poltavës, Vitalii Diakivnych. Katër persona u plagosën në Kremenchuk, mes tyre tre fëmijë, sipas përditësimit të fundit të guvernatorit.
Më herët u raportua se dy fëmijë, 12 dhe 13 vjeç, morën ndihmë mjekësore pas sulmit. Kyiv Independent tha se nuk mund ta konfirmonte menjëherë numrin e saktë të të plagosurve.
Veçmas, forcat ruse goditën një objekt të infrastrukturës së transportit në Dnipro, në rajonin e Dnipropetrovskut, duke plagosur dy persona, sipas autoriteteve lokale.
Shpëtimtarët punonin në vendet e goditura, ndërsa zyrtarët po vlerësonin dëmet. Detaje të mëtejshme nuk kishte menjëherë.
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