“Diktatorët e inteligjencës artificiale”, Der Spiegel: Musk, Altman dhe miliarderët e teknologjisë synojnë ndikim që u takon qeverive
Revista prestigjioze gjermane Der Spiegel ka cilësuar Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman dhe figura të tjera të fuqishme të industrisë së teknologjisë si “diktatorë të inteligjencës artificiale”.
Sipas botimit të revistës, këta sipërmarrës synojnë të përdorin fuqinë e inteligjencës artificiale për të fituar një ndikim që tradicionalisht u takon institucioneve dhe qeverive të zgjedhura. Përqendrimi i pasurisë, teknologjisë dhe burimeve të mëdha në duart e një grupi të vogël individësh u jep atyre mundësi të ndikojnë drejtpërdrejt në politikë, shoqëri dhe vendimmarrjen globale.
Artikulli i krahason miliarderët e sotëm të teknologjisë me industrialistët e së kaluarës, të cilët kontrollonin hekurudhat dhe rrjetet telegrafike. Megjithatë, sipas këtij këndvështrimi, ambiciet e gjigantëve të sotëm shkojnë përtej kontrollit të infrastrukturës, duke synuar edhe përcaktimin e rregullave që do të drejtojnë shoqërinë në të ardhmen.
Historiania e Universitetit të Harvardit, Jill Lepore, paralajmëron se këta miliarderë po ndërtojnë atë që ajo e përshkruan si një “shtet artificial”, ku demokracia rrezikon t’ia lërë vendin një sistemi të drejtuar nga makinat.
Sipas Lepore, ekziston një kontrast mes premtimeve të miliarderëve për ta shpëtuar njerëzimin nga varfëria dhe sëmundjet dhe paralajmërimeve të tyre për rreziqet ekzistenciale që mund të sjellë inteligjenca artificiale. Në të dyja rastet, argumenton ajo, ata marrin përsipër të pretendojnë një rol vendimmarrës mbi të ardhmen e njerëzimit.
Është veçanërisht domethënëse që mogulët e teknologjisë po përgatiten në mënyrë aktive për katastrofa globale. Mark Zuckerberg raportohet se po ndërton një kompleks të madh në Hawaii, i cili përfshin edhe një bunker nëntokësor, ndërsa Sam Altman ka deklaruar se mban rezerva ari, uji, ilaçesh dhe pajisjesh mbrojtëse për raste emergjente.
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