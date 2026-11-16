Abissnet Superiore: Java 12 ndahet në 3 ditë, Partizani-Vllaznia luhet në “Air Albania”
Pas ndeshjeve të Kombëtares shqiptare, në fundjavë rikthehet kampionati i Abissnet Superiore, që vjen në ekranin e RTSH. Java e 12-të është programuar të luhet në tri ditë, duke nisur nga e premtja, për t’u mbyllur të dielën.
Të premten do të zhvillohen dy ndeshje, Skënderbeu-Egnatia dhe AF Elbasani-Dinamo. Të shtunën Teuta pret Laçin në stadiumin e Rrogozhinës, pasi “Niko Dovana” nuk është gati, ndërsa Partizani do ta presë Vllazninë në stadiumin “Air Albania”.
Java e 12-të mbyllet të dielën me ndeshjen Vora-Tirana. Kampionati i Abissnët Superiore kryesohet nga Egnatia me 27 pikë.
Abissnet Superiore, java 12
20.11.2026, ora 16:00
Skënderbeu-Egnatia, stadiumi “Skënderbeu”, (RTSH Sport)
20.11.2026, ora 18:30
AF Elbasani-Dinamo, stadiumi “Elbasan Arena”, (RTSH Sport)
21.11.2026, ora 16:00
Teuta-Laçi, stadiumi “Arena Egnatia”, (RTSH Sport)
21.11.2026, ora 18:30
Partizani-Vllaznia, stadiumi “Air Albania”, “RTSH 1-RTSH Sport”
22.11.2026, ora 13:30
Vora-Tirana, stadiumi i Vorës, (RTSH 1-RTSH Sport”
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