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Amerika

Guvernatori i Fed-it, Michael Barr, paralajmëron për rreziqet e AI-së për sistemin financiar

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Guvernatori i Fed-it, Michael Barr, paralajmëron për rreziqet e AI-së për sistemin financiar

Guvernatori i Rezervës Federale, Michael Barr, paralajmëroi të hënën se inteligjenca artificiale mund të sjellë rreziqe të reja e serioze për tregjet, sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen e konsumatorëve e investitorëve, siç njofton Reuters.

Barr foli në Milano, në Konferencën e 7-të Ndërkombëtare ACM për AI-në në Financa, dhe paralajmërimi i tij u mbështet në raportin e fundit të Fed-it për Stabilitetin Financiar, të botuar të premten. Sipas Reuters, rreth 87 për qind e të kontaktuarve për raportin e cituan inteligjencën artificiale si rrezik të dukshëm për sistemin financiar, duke përmendur sulmet kibernetike, financimet komplekse të lidhura me AI-në dhe mundësinë që një ngadalësim i fitimeve nga AI të shkaktojë një rënie të gjerë të bursave.

Guvernatori zgjeroi shqetësimet e tij përtej raportit. Ai tha se varësia e shtuar nga modelet e AI-së në tregti mund të çojë në sjellje “tufë”, ku shumë pjesëmarrës në treg veprojnë njësoj në të njëjtën kohë dhe e prishin tregun. Algoritmet vetë-mësuese, shtoi ai, mund të manipulojnë dhe të destabilizojnë tregjet, ndërsa bankat mund të mos jenë në gjendje të verifikojnë nëse një agjent AI që vepron në llogaritë e klientëve është vërtet i autorizuar prej tyre.

Barr paralajmëroi gjithashtu se agjentët e ligjshëm të AI-së, që veprojnë me shpejtësi rrufeje, mund të përshpejtojnë tërheqjet masive nga bankat dhe të tejkalojnë mbrojtjet tradicionale të likuiditetit. Ai përmendi edhe rreziqe kibernetike nga sulmuesit e fuqizuar nga AI, si dhe paragjykimet në kreditimin e konsumatorëve dhe rrezikun e marrëveshjeve të fshehta, të manipulimit të tregut apo të strategjive që shkaktojnë paqëndrueshmëri të madhe, apo edhe rrezik sistemik.

Në fjalimin e përgatitur, Barr nuk komentoi perspektivën e politikës monetare apo të ekonomisë. Fjalimi u mbajt pak orë para se kryetari i Fed-it, Kevin Warsh, të hapte një konferencë në Fed-in e San Franciskos mbi ndikimin e AI-së në produktivitet, vendet e punës dhe ekonominë.

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