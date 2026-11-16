Von der Leyen: Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm drejt BE-së, ekziston një vrull i ri për zgjerimin
Ballkani Perëndimor po ndërmerr hapa të rëndësishëm drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria po shënon përparim mbresëlënës në rrugën e saj evropiane. Kështu u shpreh presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë fjalës së saj në Forumin e Zgjerimit të BE-së. Von der Leyen theksoi se për herë të parë pas shumë vitesh, Bashkimi Evropian ka përpara një perspektivë reale të zgjerimit, duke veçuar Malin e Zi, që sipas saj po i afrohet përfundimit të negociatave të anëtarësimit, si dhe Shqipërinë, e cila po shënon përparim të rëndësishëm.
“Për herë të parë në shumë vite, kemi përpara perspektivën reale të një zgjerimi. Mali i Zi po i afrohet vijës së finishit të negociatave të pranimit. Shqipëria po bën përparim mbresëlënës. Si Moldavia, ashtu edhe Ukraina po përparojnë në rrugët e tyre evropiane përballë një presioni të jashtëzakonshëm. Dhe në të gjithë Ballkanin Perëndimor, vendet po ndërmarrin hapa të rëndësishëm në rrugën e tyre drejt anëtarësimit”, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian.
Ajo theksoi se ekziston një vrull i ri për zgjerimin dhe se kjo mundësi duhet shfrytëzuar për të bashkuar popujt e Evropës dhe për të ndërtuar një Bashkim më të madh, ku më shumë qytetarë të jetojnë në liri, paqe dhe prosperitet. Gjatë fjalës së saj, Von der Leyen u ndal edhe te rëndësia strategjike e zgjerimit, duke nënvizuar se anëtarësimi i vendeve të reja nuk sjell përfitime vetëm për to, por e bën më të fortë dhe më të begatë të gjithë Bashkimin Evropian. Sipas saj, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shumë për t’i ofruar Evropës, veçanërisht përmes potencialit të të rinjve dhe fuqisë së tyre në zhvillimin e Tregut të Përbashkët.
“Zgjerimi nuk ka të bëjë vetëm me atë që Evropa u ofron anëtarëve të rinj. Ka të bëjë edhe me atë që ata sjellin në Evropë”, theksoi Von der Leyen.
Presidentja e Komisionit Evropian nënvizoi gjithashtu se Bashkimi duhet të përgatitet institucionalisht për anëtarësimin e vendeve të reja. Ajo përmendi nevojën për përmirësimin e procesit të vendimmarrjes, në mënyrë që një BE më e madhe të ruajë aftësinë për të vepruar me shpejtësi përballë sfidave globale. Një tjetër element i rëndësishëm, sipas saj, është integrimi gradual i vendeve kandidate përmes hapjes së sektorëve të Tregut të Përbashkët, në këmbim të zbatimit të reformave dhe respektimit të rregullave evropiane.
Von der Leyen theksoi se përparimi në reforma duhet të sjellë përparim në integrim dhe mundësi të reja ekonomike, ndërsa paralajmëroi se angazhimet për sundimin e ligjit dhe parimet themelore duhet të respektohen edhe pas anëtarësimit. Ajo bëri thirrje më tej për të njëjtin guxim dhe vendosmëri që udhëhoqi zgjerimet e mëparshme të BE-së, duke e cilësuar momentin aktual si një mundësi historike për bashkimin e mëtejshëm të familjes evropiane.
Fjala e plotë:
Tridhjetë vjet më parë, udhëheqësit evropianë po debatonin zgjerimin më të madh në historinë e Unionit tonë. Vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore po gjenin rrugën e tyre për në shtëpi, në shtëpi drejt lirisë dhe demokracisë. Dhe kontinenti ynë u përball me një zgjedhje historike. Václav Havel, ai evropian i madh, e kuptoi se çfarë ishte në lojë. Në një fjalim në Aachen, ai foli për themelin e Unitetit të Evropës. ‘Një fat i përbashkët, një histori e përbashkët dhe komplekse dhe vlera të përbashkëta’. Por ai kishte edhe një paralajmërim; nëse evropianët dështojnë të formësojnë të ardhmen e kontinentit të tyre, të tjerët do ta bëjnë. Havel e kuptoi se zgjerimi nuk kishte të bënte thjesht me aspiratat e atyre që donin të bashkoheshin. Por ishte gjithashtu në interes të Evropës në tërësi.
U deshën vite negociatash të vështira për të ribashkuar kontinentin tonë. Dhe u desh guxim politik nga të gjitha palët. Por ai brez e kuptoi se zgjerimi ishte një investim në të ardhmen e përbashkët të Evropës. Dhe ata ishin të vendosur të kapërcenin sfidat për ta bërë këtë të ndodhë. Sot, ne përballemi me një moment tjetër vendimtar për Evropën. Liria për të cilën luftuan Havel dhe miliona të tjerë nuk mund të merret më si e mirëqenë. Forca dhe pavarësia e Evropës po vihen në provë. Vendimet tona do ta formësojnë kontinentin tonë për brezat që do të vijnë. Dhe edhe një herë, ne duhet të kemi guximin dhe largpamësinë për të ndërtuar një Bashkim më të madh.
Zonja dhe zotërinj,
Le të shohim se çfarë kanë arritur zgjerimet e mëparshme. Merrni vitin 2004. Zgjerimi transformoi jetën e miliona njerëzve për mirë. Ashtu si Kateřina, një nënë nga Çekia. Kur u pyet se çfarë do të thoshte për të anëtarësimi në BE, ajo foli për fëmijët e saj, se ata mund të rriteshin në liri, të shprehnin mendimin e tyre dhe të jetonin pa frikë. Për Kateřinën, ky ishte premtimi i zgjerimit: që fëmijët e saj mund të rriteshin të lirë dhe të zgjidhnin të ardhmen e tyre.
Por zgjerimi solli edhe një transformim të jashtëzakonshëm ekonomik. Në të gjitha vendet që iu bashkuan Unionit tonë në vitin 2004, pagat reale janë dyfishuar. Merrni vetëm shembujt e Polonisë dhe Bjellorusisë. Pas rënies së komunizmit, ato kishin nivele të ngjashme prosperiteti, por ndoqën rrugë shumë të ndryshme. Polonia zgjodhi demokracinë dhe integrimin evropian, Bjellorusia ndoqi një drejtim tjetër. Sot, PBB-ja për frymë e Polonisë është pothuajse trefishi i asaj të Bjellorusisë.
Dhe përfitimet e zgjerimit ndihen në të gjithë Unionin tonë. Kur mirëpritëm 10 vende të reja në vitin 2004, kjo nuk solli vetëm prosperitet për anëtarët tanë të rinj. Gjithashtu i bëri Shtetet Anëtare ekzistuese më të begata. Zgjerimi rriti të ardhurat për qytetar me 10%. Jo vetëm që hapi tregje të reja për kompanitë evropiane. Por, ndërsa prosperiteti u rrit, në Evropën Qendrore dhe Lindore, kërkesa për mallra dhe shërbime nga e gjithë Bashkimi ynë u rrit gjithashtu. Në njëzet vitet pas zgjerimit, eksportet spanjolle në Shtetet e reja Anëtare u dyfishuan. Tregtia italiane e mallrave u rrit me më shumë se 75%. Dhe eksportet austriake në fqinjët e saj të Evropës Qendrore u trefishuan. Pas këtyre shifrave të thata qëndrojnë mjetet e jetesës së njerëzve. Punëtorët që kanë vende të mira pune. Bizneset familjare që marrin porosi të reja. Kompanitë e vogla që gjejnë klientë të rinj në të gjithë Evropën. Ky është një mësim themelor i zgjerimit. Ai nuk rishpërndan thjesht prosperitetin – krijon më shumë.
Shtimi i anëtarëve të rinj në familjen tonë evropiane jo vetëm që e bëri Unionin tonë më të begatë. E bëri Evropën më të fortë. Mendoni për një moment se ku do të ishim sot nëse nuk do të ishim zgjeruar. Nëse vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore do të kishin mbetur jashtë Unionit tonë. A do të ishim në një pozicion më të mirë për t’u përballur me agresionin e Rusisë? A do të ishte kontinenti ynë më i sigurt? A do të kishim ndikim më të madh në botë? Përgjigja është një jo e qartë. Vendet që iu bashkuan Unionit tonë po udhëheqin përgjigjen tonë ndaj agresionit rus. Ato forcojnë kufirin tonë lindor, sepse është një kufi evropian; ato mbështesin Ukrainën sepse e dinë dhimbjen e pushtimit të huaj; dhe ato mbrojnë lirinë, sepse e dinë se çfarë do të thotë ta humbasësh atë. Shikoni Poloninë. Një vend që dikur qëndronte në derën e Unionit tonë. Sot, ajo është një shtyllë e mbrojtjes së Evropës. Dhe vendet që përgatiten të bashkohen me ne kanë shumë për të kontribuar gjithashtu. Inxhinierët ukrainas po na ndihmojnë – të zhvillojmë teknologjitë mbrojtëse që na nevojiten. Moldavët që mbrojnë demokracinë e tyre nga ndërhyrjet e huaja – kanë shumë për të na mësuar rreth qëndrueshmërisë. Dhe të rinjtë dhe të talentuar të Ballkanit Perëndimor – do të ndihmojnë në fuqizimin e së ardhmes së Tregut tonë të Përbashkët. Sepse zgjerimi nuk ka të bëjë vetëm me atë që Evropa u ofron anëtarëve të rinj. Ka të bëjë edhe me atë që ata sjellin në Evropë.
Kjo më sjell te mundësia që kemi sot. Për herë të parë në shumë vite, kemi përpara perspektivën reale të një zgjerimi. Mali i Zi po i afrohet vijës së finishit të negociatave të pranimit. Shqipëria po bën përparim mbresëlënës. Si Moldavia ashtu edhe Ukraina po përparojnë në rrugët e tyre evropiane përballë një presioni të jashtëzakonshëm. Dhe në të gjithë Ballkanin Perëndimor, vendet po ndërmarrin hapa të rëndësishëm në rrugën e tyre drejt anëtarësimit. Ekziston një vrull i ri. Dhe bashkë me të, një shans për të bashkuar popujt e Evropës. Për të ndërtuar një Bashkim ku më shumë evropianë mund të jetojnë në liri. Ku fëmijët mund të rriten në paqe dhe prosperitet. Dhe ku ne mund të vendosim për të ardhmen tonë. Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Ne duhet të tregojmë të njëjtën ambicie si udhëheqësit tridhjetë vjet më parë. Dhe të njëjtën vendosmëri për ta bërë zgjerimin një sukses.
Por ne duhet ta përgatisim Unionin edhe për anëtarësim. Ne duhet të bëjmë punë praktike në dy fronte. Kjo fillon me procesin tonë të vendimmarrjes. Një Bashkim më i madh duhet të mbetet një Bashkim që mund të veprojë. Ne nuk mund të përballojmë të bëhemi më të ngadaltë. Jo në një kohë kur Evropa duhet t’u përgjigjet shpejt kaq shumë sfidave globale. Traktatet tona tashmë ofrojnë mjete për ta bërë vendimmarrjen tonë më efektive. Ne duhet t’i përdorim ato.
Së dyti, po modernizojmë mënyrën se si vendet kandidate mund t’i bashkohen Unionit tonë. Këtu kemi dy qëllime. Të sjellim përfitimet e integrimit më herët. Dhe të sigurohemi që rregullat tona të përbashkëta të vazhdojnë të respektohen pas anëtarësimit. Më lejoni të shpjegoj. Ne kemi parë përfitimet e jashtëzakonshme ekonomike që mund të sjellë integrimi. Atëherë, pse qytetarët duhet të presin deri në fund të procesit të zgjerimit për t’i përjetuar ato? Ky është mendimi pas Planeve tona të Rritjes dhe qasjes sonë ndaj integrimit gradual. Evropa hap sektorë të Tregut të Përbashkët dhe, në këmbim, vendet në zgjerim zbatojnë reforma kyçe për të siguruar një fushë loje të barabartë me Tregun e Përbashkët të Unionit tonë. E gjithë kjo kombinohet me investime të konsiderueshme. Ne po e zbatojmë këtë nga sektori i energjisë në transport, në teknologjitë dixhitale dhe të tjera. Maqedonia e Veriut, për shembull, është jashtëzakonisht e mirë në përdorimin e Planit të Rritjes. Parimi është i thjeshtë – përparimi në reforma sjell përparim në integrim dhe tregje të reja për të dyja palët.
Së fundmi, angazhimet e marra para anëtarësimit duhet të qëndrojnë në fuqi edhe më pas. Ky është një mësim që kemi nxjerrë gjatë dekadave të fundit. Parimet themelore, si sundimi i ligjit, duhet të mbështeten çdo ditë. Kjo është arsyeja pse ne po propozojmë masa mbrojtëse më të forta pas anëtarësimit. Çdo Shtet Anëtar duhet t’i përmbahet angazhimeve që ka marrë kur u bashkua me Bashkimin tonë. Dhe çdo zgjerim duhet ta bëjë Evropën më të fortë. Këto ndryshime do të ndihmojnë që zgjerimi i ardhshëm të jetë i suksesshëm për të gjithë. Për miliona njerëz që ëndërrojnë të bashkohen me Bashkimin tonë. Dhe për të gjithë ata që tashmë e quajnë atë shtëpi. Në mënyrë që së bashku të mund të bëjmë hapin tjetër historik në bashkimin e familjes sonë evropiane.
Më lejoni të përfundoj me një mendim të fundit nga Václav Havel. Tridhjetë vjet më parë, ai foli për premtimin e Evropës: që ajo të mund të bëhej një model se si popuj të ndryshëm punojnë së bashku në paqe, pa sakrifikuar identitetet e tyre. Ky ishte vizioni i tij për një Evropë të bashkuar. Jo thjesht një treg më të madh. Por një kontinent të bashkuar nga vlera të përbashkëta dhe një fat i përbashkët. Me çdo zgjerim, ne i afrohemi më shumë këtij realiteti. Në vitet në vijim, kemi mundësinë të bëjmë hapin tjetër. Le të kemi guximin ta bëjmë së bashku.
Faleminderit. Dhe rroftë Evropa.
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