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Amerika

Administrata Trump përgatitet të vendosë sanksione ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC), raporton WSJ

Sipas Wall Street Journal, administrata Trump po përgatit sanksione të gjera ndaj ICC-së që do të bllokonin shumicën e transaksioneve me gjykatën pas një periudhe faljeje 6–7 muajshe, një përshkallëzim i madh pas urdhër-arrestit për Benjamin Netanyahun.

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Ndërtesa e Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC) në Hagë, Holandë.
The International Criminal Court (ICC) at The Hague, Netherlands. (Photo: Tony Webster, CC BY-2.0)

Administrata e presidentit Donald Trump po përgatit sanksione të gjera ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC), raportoi të dielën Wall Street Journal, duke cituar zyrtarë amerikanë dhe dokumente që gazeta thotë se i ka parë. Lëvizja do të shënonte një përshkallëzim të madh të përpjekjeve të Uashingtonit për ta shpërbërë institucionin me seli në Hagë, pas urdhër-arrestit që gjykata lëshoi për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu.

Sipas raportimit, sanksionet do të ndalonin shumicën e transaksioneve me ICC-në pas një periudhe faljeje prej 6–7 muajsh. Një masë e tillë mund ta paralizonte funksionimin e gjykatës, duke i ndaluar asaj transaksionet në dollarë amerikanë dhe duke e shkëputur në masë të madhe nga sistemi financiar global.

Vendimi përfundimtar mund të merret që këtë javë, ndërsa në Nju Jork mbahet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, thuhet në raportim.

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit nuk komentoi paraprakisht për vendimet e mundshme të sanksioneve, por tha se sekretari i Shtetit Marco Rubio e sheh ICC-në si kërcënim për sovranitetin amerikan. Departamenti i Thesarit nuk komentoi, ndërsa Gjykata Penale Ndërkombëtare nuk iu përgjigj kërkesës për koment, shkruan WSJ.

Shtetet e Bashkuara kanë sanksionuar tashmë një numër zyrtarësh të ICC-së, përfshirë ish-kryeprokurorin Karim Khan, presidenten e gjykatës Tomoko Akane, disa gjyqtarë, dy zëvendësprokurorët dhe kryeprokurorin e çështjes kundër Netanyahut. Sanksionet e reja, megjithatë, pritet të jenë shumë më ndëshkuese: ato do të zbatoheshin për transaksione me ICC-në si institucion, jo vetëm për individë të caktuar, ndërsa do të përjashtonin transaksionet e shërbimeve të komunikimit.

Burimi: Wall Street Journal / Reuters

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