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14 Nën 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 14.11.2026

· 1 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 14.11.2026

FRANCË – Protesta për klimën, jetën, paqen dhe drejtësinë sociale.

PNOM PEN (Kamboxhia) – Konferenca Ministrore e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë.

BANGKOK (Tajlandë) – Edicioni i parë aziatik i Eurovision-it.

MANILA (Filipine) – Presidenti Marcos pret homologun e tij brazilian Lula.

MANILA (Filipine) – Vizitë e kryeministrit kanadez Mark Carney me rastin e samitit të ASEAN.

BANGKOK (Tajlandë) – Forumi i biznesit Tajlandë-Kinë me praninë e kryeministrit kinez Li Qiang.

LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Nigeriani Fela Kuti futet në Sallën e Famës së Rock & Roll-it./ a.jor.

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