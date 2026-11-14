AGJENDA NDËRKOMBËTARE 14.11.2026
FRANCË – Protesta për klimën, jetën, paqen dhe drejtësinë sociale.
PNOM PEN (Kamboxhia) – Konferenca Ministrore e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë.
BANGKOK (Tajlandë) – Edicioni i parë aziatik i Eurovision-it.
MANILA (Filipine) – Presidenti Marcos pret homologun e tij brazilian Lula.
MANILA (Filipine) – Vizitë e kryeministrit kanadez Mark Carney me rastin e samitit të ASEAN.
BANGKOK (Tajlandë) – Forumi i biznesit Tajlandë-Kinë me praninë e kryeministrit kinez Li Qiang.
LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Nigeriani Fela Kuti futet në Sallën e Famës së Rock & Roll-it./ a.jor.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.