AP shpall fitues demokratin Kreiss-Tomkins në garën për guvernator të Alaskës
Associated Press e shpalli të premten fitoren e demokratit Jonathan Kreiss-Tomkins në garën për guvernator të Alaskës, pas më shumë se një jave numërimi votash me postë dhe nga zonat e largëta të shtetit. Ish-deputeti shtetëror nga Sitka ia merr kështu postin republikanëve, siç njofton Alaska Public Media.
Në numërimin e së premtes, Kreiss-Tomkins kishte 50,8 për qind të votave të zgjedhjes së parë, përballë 28,1 për qind të republikanes Bernadette Wilson, e mbështetur nga presidenti Donald Trump, dhe 13,6 për qind të ish-kryebashkiakut të Anchorage, Dave Bronson. Në garë ishte edhe një republikan i tretë, ish-prokurori i përgjithshëm Treg Taylor. Meqenëse fituesi kaloi pragun e 50 për qind, numërimi me renditje (ranked-choice) nuk është më i nevojshëm, sipas Associated Press.
Në moshën 37-vjeçare, Kreiss-Tomkins do të jetë guvernatori më i ri në historinë e Alaskës dhe demokrati i parë që e drejton shtetin që nga Tony Knowles, i cili u largua nga detyra në vitin 2002. Ai zëvendëson republikanin Mike Dunleavy, me mandat të përfunduar, në detyrë që nga viti 2018, dhe merr detyrën më 7 dhjetor në mesditë. Certifikimi i rezultateve pritet më 25 nëntor.
I njohur me inicialet JKT, Kreiss-Tomkins bëri fushatë si një «njeri i mesit», me qasje dypartiake për zgjidhjen e problemeve. Ai u mbështet nga tre ish-guvernatorë dhe nga senatorja republikane Lisa Murkowski, ndërsa premtoi një administratë me demokratë, republikanë e të pavarur. Ndër përparësitë e tij janë financimi i shkollave, kostot e energjisë, Medicaid dhe peshkimi.
Me këtë fitore, demokratët do të mbajnë 30 poste guvernatorësh në vend, nga 24 që kanë tani. Votuesit e Alaskës refuzuan gjithashtu propozimin për heqjen e sistemit ranked-choice, sipas një shpalljeje tjetër të Associated Press.
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