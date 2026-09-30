AGJENDA NDËRKOMBËTARE 30.9.2026
BOTË – Tetori Rozë thënë ndryshe fushata vjetore globale e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit.
MILWAUKEE (Shtetet e Bashkuara) – Takimi i ministrave të Tregtisë G20.
HOLLYWOOD (Shtetet e Bashkuara) – Aktori amerikan Bradley Whitford zbulon yllin e tij në ”Walk of Fame”.
ATHINË (Greqi) – Greqia njofton masa mbështetëse për karburantin përballë rritjes së çmimeve.
DUBLIN (Irlandë) – Takim i ministrave të Shëndetësisë të BE-së.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Takim joformal i ministrave të Shëndetësisë të BE-së.
BUKURESHT (Rumani) – Votim i ri për formimin e një qeverie nga liberali Siegfried Muresan.
IRAK – Pritet fundi i misionit të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-të për të luftuar xhihadistët në rajonin autonom kurd./ a.jor.
Tema: kryesore
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