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30 Sht 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 30.9.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 30.9.2026

BOTË – Tetori Rozë thënë ndryshe fushata vjetore globale e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit.

MILWAUKEE (Shtetet e Bashkuara) – Takimi i ministrave të Tregtisë G20.

HOLLYWOOD (Shtetet e Bashkuara) – Aktori amerikan Bradley Whitford zbulon yllin e tij në ”Walk of Fame”.

ATHINË (Greqi) – Greqia njofton masa mbështetëse për karburantin përballë rritjes së çmimeve.

DUBLIN (Irlandë) – Takim i ministrave të Shëndetësisë të BE-së.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Takim joformal i ministrave të Shëndetësisë të BE-së.

BUKURESHT (Rumani) – Votim i ri për formimin e një qeverie nga liberali Siegfried Muresan.

IRAK – Pritet fundi i misionit të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-të për të luftuar xhihadistët në rajonin autonom kurd./ a.jor.

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