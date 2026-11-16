Aksident i rëndë në Rrugën e Zrenjaninit në Beograd: burri 32-vjeçar rëndë, gruaja lehtë e plagosur
Automjeti doli nga rruga rreth orës 23:54 në drejtim të Zrenjaninit; të dy udhëtarët u dërguan në Qendrën Urgjente, ndërsa në Vraçar një grua u plagos lehtë nga tymi i një zjarri në rrugën Resavska
Gjatë natës së kaluar, në Rrugën e Zrenjaninit në Beograd ndodhi një aksident i rëndë rrugor, siç njofton Euronews Srbija, sipas raportimit të agjencisë Tanjug. Automjeti, që drejtohej nga një burrë 32-vjeçar, doli nga rruga në drejtim të Zrenjaninit rreth orës 23:54, sipas shërbimit të ndihmës së shpejtë.
Burri 32-vjeçar u plagos rëndë, ndërsa gruaja 31-vjeçare që ndodhej me të në automjet u plagos lehtë.
Të dy të plagosurit u dërguan në Qendrën Urgjente për ndihmë mjekësore.
Po atë natë, ekipet e ndihmës së shpejtë ndërhynë edhe në rrugën Resavska në Vraçar për shkak të një zjarri. Një grua u plagos lehtë nga thithja e tymit dhe u dërgua në Akademinë Mjekësore Ushtarake (VMA).
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