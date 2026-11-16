Disketa, letra dhe kabllo bakri: raporti i GAO-s zbulon teknologjinë e vjetër në kontrollin ajror në SHBA
Një raport i Zyrës së Përgjegjësisë së Qeverisë në SHBA tregon se kontrolli ajror amerikan ende mbështetet në disketa të viteve 1990, shirita letre dhe kabllo bakri, ndërsa modernizimi vonohet dhe kushton miliarda dollarë shtesë.
Siç njofton Shqiptarja.com, duke cituar La Repubblica-n, kontrollorët e trafikut ajror në Shtetet e Bashkuara menaxhojnë në kulm deri në 45.000 fluturime në ditë, por puna e tyre ende mbështetet në disketa të viteve 1990, shirita letre dhe kabllo bakri. Një raport i botuar në shtator 2026 nga Zyra e Përgjegjësisë së Qeverisë (GAO) konstaton se Administrata Federale e Aviacionit (FAA) vazhdon të mbështetet në teknologji të vjetra, të përmendura edhe në planet e saj të modernizimit.
Sipas raportit, më shumë se 300 pjesë të sistemit të kontrollit ajror nuk mund të mirëmbahen më, sepse pjesët e këmbimit nuk prodhohen më, ndërsa disa kompjuterë kanë ende ekrane me tub katodik (CRT). Shirita letre mbeten pjesë e punës së përditshme: mbi to shënohen numri i fluturimit, lartësia, shpejtësia dhe kursi, kalojnë dorë më dorë nga një kontrollor te tjetri dhe më pas hidhen.
Deri në nëntor 2026, 1.603 linja bakri — 31 për qind e totalit — duhej ende të zëvendësoheshin me fibra optike, një proces që do të përfundojë vetëm në qershor 2028, tetë muaj pas objektivit fillestar të tetorit 2027. Më 5 nëntor 2026, FAA njoftoi se 26 kulla kishin kaluar në shirita elektronikë, nga një plan prej 180 kullash deri në shtator 2027, ndërsa pajisje të reja ishin instaluar në 143 nga 220 kullat e planifikuara.
Kongresi ndau në vitin 2025 12,5 miliardë dollarë, nga të cilët 9 miliardë dollarë për modernizimin e teknologjisë, ndërsa disketat pritet të eliminohen nga 435 objektet e para deri në shtator 2028. GAO vëren megjithatë se nevojiten menjëherë edhe 10,2 miliardë dollarë të tjerë dhe se FAA nuk ka një vlerësim konkret përfundimtar të kostos.
Vonesat nuk janë të reja. Plani më i vjetër, NextGen, kushtoi më shumë se 14 miliardë dollarë midis viteve 2007 dhe 2022 dhe do të përfundojë vetëm në vitin 2030, në vend të vitit 2025 siç ishte parashikuar fillimisht.
Sekretari i Transportit, Sean Duffy, ia atribuoi një ndërprerjeje të së premtes së fundit mirëmbajtjes së zakonshme, gjatë së cilës një lidhje bakri po zëvendësohej me fibër, kur një router mbingarkoi pajisjet e tjera të rrjetit.
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