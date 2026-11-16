Lordët: Britania është seriozisht e papërgatitur për rreziqe katastrofike dhe qeveria duket e vetëkënaqur
Komiteti i Rezistencës Kombëtare i Dhomës së Lordëve thotë në raportin prej 102 faqesh “A jemi gati?” se planet britanike të rezistencës janë kryesisht të vjetruara: vendi importon nga Kina 80% të përbërësit aktiv të penicilinës dhe nuk ka më asnjë kapacitet vendas për prodhimin e antibiotikëve.
Një komitet me ndikim i Dhomës së Lordëve ka paralajmëruar se qeveria e kryeministrit Andy Burnham duket “e vetëkënaqur” përballë rreziqeve potencialisht katastrofike dhe se Britania është e papërgatitur, siç njofton Sky News. Raporti i Komitetit të Rezistencës Kombëtare përfshin mundësinë e sulmeve kibernetike të fuqizuara nga inteligjenca artificiale, sabotimet dhe madje luftën.
Sipas raportit prej 102 faqesh, me titull “A jemi gati? Ndërtimi i një kulture rezistence”, planet aktuale të rezistencës janë kryesisht të vjetruara, sepse nuk e përgatisin qeverinë qendrore dhe autoritetet lokale për mundësinë e disa krizave njëkohësisht, si një sulm kibernetik, ndërprerja e furnizimit me ujë, një rrezik biologjik dhe shembja fizike e infrastrukturës kritike. Hetimi zgjati nëntë muaj. “Qeveria duhet të ndalojë së qeni e ndrojtur për t’ia thënë publikut troç se me çfarë kërcënimesh përballemi”, thuhet në raport, sipas të cilit provat tregojnë se publiku e shpërblen ndershmërinë me besim dhe qetësi, jo me frikë.
Kryetarja e komitetit, baronesha Jean Coussins, paralajmëroi se rreziqet moderne e përforcojnë njëri-tjetrin: “Një sulm kibernetik mund të shndërrohet shpejt në ndërprerje të energjisë, pastaj në ndalim të transportit, pastaj në rafte bosh ushqimesh në dyqane.” Komiteti paralajmëron edhe për armiqësi të “zonës gri” nga Rusia, Kina dhe Irani, në formën e sulmeve kibernetike, akteve të dhunës përmes ndërmjetësve dhe sabotimit të kabllove e tubacioneve kritike nënujore.
Komiteti tha se ishte “i tronditur” kur zbuloi se Britania importon nga Kina 80% të përbërësit aktiv të penicilinës dhe një pjesë të madhe të të gjithë antibiotikëve të tjerë, dhe se vendi nuk ka më asnjë kapacitet vendas për prodhimin e antibiotikëve; sipas raportit, në të gjithë Europën ka mbetur vetëm një prodhues antibiotikësh. Një tjetër fakt “tronditës” është se vetëm nëntë shitës me pakicë përbëjnë rreth 94,5% të ushqimit që shitet në supermarketet britanike, çka e lë vendin të ekspozuar ndaj ndërprerjeve të zinxhirëve të furnizimit për ushqime, ilaçe dhe produkte të tjera jetike.
Midis rekomandimeve, komiteti kërkon emërimin e një ministri kabineti përgjegjës vetëm për rezistencën, të mbështetur nga një zyrtar kryesor i rezistencës, si dhe një deklaratë vjetore të kryeministrit në parlament. Ai kërkon gjithashtu heqjen e planeve për fikjen e televizionit dixhital tokësor, diversifikimin e zinxhirëve të furnizimit për ilaçe, ushqim dhe ujë, testime rutinë të stresit për shërbimet kritike dhe mësimin e aftësive të rezistencës në shkolla e vende pune. Fushata qeveritare “Be Ready”, e nisur muajin e kaluar për të nxitur çdo familje të mbajë rezerva ushqimi, uji dhe një radio me dorezë, vlerësohet si hap në drejtimin e duhur, por raporti thotë se duhet bërë shumë më tepër, dhe shpejt.
Një zëdhënës i Zyrës së Kabinetit tha se qeveria e falënderon komitetin dhe do ta shqyrtojë raportin me kujdes, duke shtuar se puna e qeverisë për rezistencën përfshin fushatën kombëtare të ndërgjegjësimit, ushtrimin më të madh të mbrojtjes së brendshme në historinë e fundit vitin e ardhshëm dhe mbi 1 miliard paund investime në sigurinë pandemike. “Bota është më e trazuar dhe më e pasigurt se ka qenë prej dekadash”, përmbledh raporti. “Megjithatë, përballë rreziqeve potencialisht katastrofike, qeveria duket e vetëkënaqur dhe Britania është e papërgatitur.”
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