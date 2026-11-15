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Serbia

Gjykata e Apelit në Novi Sad: Qendra për Stabilitet Shoqëror shkeli nderin dhe reputacionin e profesorëve Kleut dhe Spasojeviç

Gjykata e Apelit në Novi Sad konfirmoi vendimin e shkallës së parë: Qendra për Stabilitet Shoqëror duhet të heqë postimet e kontestuara, ta publikojë vendimin dhe t'i paguajë secilit profesor nga 100.000 dinarë dëmshpërblim jomaterial.

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Ndërtesa e Qendrës për Stabilitet Shoqëror

Gjykata e Apelit në Novi Sad konfirmoi më 15 nëntor 2026 vendimin e shkallës së parë të Gjykatës së Lartë në Novi Sad, sipas të cilit shoqata Qendra për Stabilitet Shoqëror shkeli nderin dhe reputacionin e prof. dr. Jelena Kleut dhe prof. dr. Dejan Spasojeviç, siç njofton N1, duke cituar agjencinë Beta.

Kleut është profesoreshë në Fakultetin e Filozofisë në Novi Sad, në Departamentin e Studimeve të Medias, ndërsa Spasojeviç është profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Sipas vendimit, Qendra duhet të heqë postimet e kontestuara nga rrjetet sociale brenda tetë ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit, ta publikojë vendimin në rrjetet e saj sociale dhe t’i paguajë secilit profesor nga 100.000 dinarë dëmshpërblim jomaterial, përveç shpenzimeve gjyqësore.

Postimet e kontestuara u publikuan më 27 qershor 2024. Në to, Qendra pretendonte se pas një paraqitjeje televizive më 24 qershor 2024, Kleut kishte arsyetuar dhunën gjatë bllokadave studentore dhe se Spasojeviç kishte nxitur ose mbështetur dhunën ndaj anëtarëve të regjimit.

Kleut tha se nuk e kishte arsyetuar dhunën, por kishte shpjeguar vetëm qëndrimin e studentëve pas incidenteve. Gjykata konstatoi se pretendimet ishin të pavërteta dhe të paverifikuara, të bazuara në interpretimin e Qendrës dhe jo në faktet burimore, dhe se synonin dëmtimin e reputacionit të dy profesorëve.

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